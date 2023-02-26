Сидя на российском танке: "Пташка" спела "Червону калину" посреди Берлина
Источник:Павел Вышебаба
"Пташка" Екатерина Полищук находится в Германии. Она встретилась с украинцами и спела "Червону калину", сидя на российском танке.
Защитница Мариуполя Екатерина Полищук недавно приехала в Германию, где встречалась с немецкими чиновниками Также "Пташка" встретилась с украинцами.
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Екатерина Полищук спела в Берлине
Украинский военный Павел Вышебаба распространил видео, как Екатерина поет "Червону калину" посреди Берлина. Она исполняет песню, сидя на русском танке.
"Пусть слушает мир немой, как звучит свобода", – прокомментировал Павел Вышебаба. Он добавил, что дуло этого танка направлено в сторону российского посольства.
"Пташка" спела "Червону калину" в Берлине: видео
Напомним, что в годовщину полномасштабного вторжения Германия выразила солидарность с Украиной. У посольства России в Берлине. расположили уничтоженный русский танк, а над Бундестагом подняли государственный флаг Украины.
"Пташка" Екатерина Полищук во время встречи с чиновниками трогательно спела песню "Плине кача". Интересно, что на запад она надела красивое черное платье с желтыми цветочными элементами украинской дизайнерки Юлии Магдич.