У 41-річного шведського принца Карла Філіпа та його 36-річної дружини принцеси Софії народився син. Малюк з'явився на світ 26 березня та став третім нащадком королівського подружжя.

Про поповнення в монаршій родині оголосив Королівський палац. Ім'я та інші деталі появи на світ малюка наразі не розголошують, однак відомо, що як новонароджений хлопчик, так і принцеса Софія почувається добре.

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Її Високість принцеса Софія 26 березня о 11:19 народила здорового сина в лікарні Дандерид. Мати і новонароджений малюк почуваються добре,

– йдеться в повідомленні.

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