Принцесса Евгения показала образ маленького сына на Хэллоуин: фото малыша

1 ноября 2021 , 12:03
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Источник:

инстаграм принцессы Евгении

31 октября – самый мистический день в году. Во многих странах мира в этот день принято перевоплощаться в устрашающих персонажей. Британская принцесса Евгения отпраздновала Хэллоуин вместе с сыном. Маленького Августа она одела в синий костюм.

В мистический праздник внучка Елизаветы II порадовала поклонников новым фото 7-месячного сына. Лицо Августина принцесса Евгения все еще не показала. 

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Новые фото сына принцессы Евгении

На фотографиях, которые принцесса распространила на странице в инстаграме и в инстаграм-сторис, маленький Августин изображен в милом голубом костюме. Он играл с мамой и ползал по комнате.

"По крайней мере, мой маленький монстр Хэллоуина страшен", – подписала фото Евгения.

Свой образ на Хэллоуин и образ мужа Евгения не показала. По всей вероятности, звездные родители отметили праздник дома, в семейной атмосфере.


Сын принцессы Евгении на Хэллоуин / Фото из инстаграма принцессы Евгении


Сын принцессы Евгении на Хэллоуин / Скриншот инстаграм-сторис принцессы Евгении


Хэллоуин в семье принцессы Евгении / Скриншот инстаграм-сторис принцессы Евгении

Отметим, что несмотря на пандемию коронавируса в этом году многие звезды побывали на вечеринках и отпраздновали Хэллоуин. Какие образы выбирали мировые знаменитости – смотрите в подборке.
Автор: Христина Кобак