На лошади и военной униформе: принцесса Анна предстала в эффектном образе на коронации Чарльза

Роль принцессы Анны в коронации ее старшего брата Чарльза очень важна. Она предстала на церемонии в королевской униформе вместо пышного платья.

Принцесса Анна прибыла на церемонию коронации брата Чарльза III, передает 24 Канал. Ей была отведена особая роль на церемонии.

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Образ принцессы Анны на церемонии

Для коронации принцесса Анна надела королевскую униформу с темно-зеленой мантией, поясом с подвязкой, полноразмерными медалями, орденами.

Ее мантия была изготовлена из темно-зеленого бархатного шелкового бархата с подкладкой из белой тафты. Кроме того, она имеет вышитый вручную золотой значок и синий бархатный капюшон с подвязкой.



Принцесса Анна во время коронации / Скриншот с видео

Роль принцессы Анны в коронации

Ей была отведена особая роль – быть личным адъютантом короля. Эту должность называют Gold Stick (Золотая Палка). Принцессе Анне доверили безопасность монарха. Она ехала вслед за новым королем и королевой после коронации.

Затем она возглавит большую процессию из 6 тысяч военных. Именно эта роль в коронации и "решила проблему с платьем", как шутила сама Анна.

Каким титул принцессы Анны

Сестра короля – Анна – носит титул королевской принцессы. Он принадлежит Анне уже 36 лет и она есть седьмой человек, который носит его с того же момента.

Титул сохраняется на всю жизнь, вплоть до смерти его владельца. Итак, когда принц Уильям станет королем, он не сможет дарить этот титул своей дочери принцессе Шарлотте, если принцесса Анна будет еще жива.

Титул королевской принцессы присваивается старшей дочери монарха и не является автоматическим. Последней, кому принадлежал титул к Анне, была принцесса Мария, единственная дочь короля Георга V, умершая в 1965 году. Титул оставался вакантным в течение 22 лет, прежде чем королева подарила его принцессе Анне.