Принц Уильям не посетит премию BAFTA в этом году: в чем причина

Британский принц Уильям отказался приходить на церемонию награждения премиями BAFTA вместе с супругой Кейт Миддлтон. Причиной отмены визита стал плотный график герцогов.

Стоит отметить, что это уже второй год в церемонии не будет участвовать принц Уильям. А он президент Британской академии кино и телевизионных искусств, поэтому такой поступок "для организаторов стал страшным ударом и разочарованием".

Принц Уильям – всегда желанный гость, и они ждали его не только потому, что в этом году премия впервые после пандемии пройдет офлайн. Но в BAFTA сказали, что плотное расписание не позволит ему присутствовать в этом году лично. Это так неприятно, и все очень разочарованы,

– говорится в сообщении инсайдеров.

, что премия BAFTA-2022, которую еще часто называют "британским Оскаром", состоится 13 марта в 21:00 в Альберт-холле в Лондоне.



Принц Уильям и Кейт Миддлтон на BAFTA-2019 / Фото Getty Images

В качестве альтернативы гостям премии покажут заранее записанное видеообращение герцога Кембриджского. В утверждении, что у герцогов будет загружен график, в британских СМИ не уверены. Ведь вероятной причиной отмены выхода может быть документальный фильм The Princess and the Press ("Принцесса и пресса") об отношениях принцессы Дианы с сыновьями, вышедшем в ноябре 2021 года. Фильм снимал телеканал BBC, который также будет транслировать премию BAFTA. Вероятно таким поступком принц Уильям от имени семьи демонстрирует протест британскому телевидению, ведь фильм им не понравился.

Что интересно, принц Уильям и Кейт Миддлтон не в первый раз "портят планы" BBC. Рождественский концерт, который в конце 2021 года устроила герцогиня, транслировали на телеканале ITV, отказавшись предоставлять права британскому вещателю. Из-за этого BBC потерял несколько миллионов долларов, а сейчас из-за "бойкота" премии BAFTA канал может снова понести материальные, а премия – репутационные потери.