Может пойти на резонансное решение: кого принц Уильям не хочет видеть на своей коронации

После Чарльза III следующим королем Соединенного Королевства может стать его старший сын, принц Уильям. Не секрет, что Его Высочество уже готовится к коронации, ведь планирование таких крупных событий в Великобритании занимает годы.

Коронация Чарльза III была довольно длинной, немного напряженной и наполненной традициями. Принц Уэльский вместо этого хочет более современное событие. И важной деталью является то, что Уильям может не пригласить некоторых близких членов его семьи. 24 Канал подробнее расскажет, о чем идет речь.

Кого принц Уильям не захочет видеть на своей коронации?

Принц Эндрю на днях отказался от своего титула "герцог Йоркский". Однако королевские источники добавляют, что принц Уильям может пойти на еще один шаг, если станет королем. В частности, он полностью запретит скандальному дяде участвовать в королевской жизни и не будет приглашать его на свою коронацию.

Эндрю будет запрещено участвовать во всех аспектах королевской жизни. Он будет исключен из публичных и частных королевских мероприятий, включая коронацию, и ему будет запрещено посещать большинство государственных мероприятий,

– утверждают в The Times.



Принц Эндрю /Фото Getty Images



Напомним, что принц Эндрю, родной брат Чарльза III, официально отказался от титула герцога Йоркского и королевских знаков отличия. Причиной стали его обвинения в связях с Джеффри Эпштейном. По мнению Эндрю, это негативно влияет не только на его работу, но и работу короля и всей монаршей семьи. В то же время принц продолжает отрицать все обвинения.

Будет ли присутствовать на коронации принц Гарри?

В список приглашенных на коронацию принца Уильяма также может не попасть принц Гарри. Хотя Чарльз III пригласил сына на важное событие несмотря на их вражду, принц Уильям может принять другое решение и не протянуть руку мира брату.

От принца Уэльского вполне можно этого ожидать, ведь в 1953 году Елизавета II не захотела видеть на своей коронации герцога Виндзорского (Эдуард VIII – бывший король, отрекшийся от престола).

В то же время инсайдеры предполагают, что принц Уильям не будет лишать брата и его жену, Меган Маркл, их титулов.

Принц Уильям и принц Гарри не общались уже длительное время. Причиной стало не только отречение от королевской семьи, но и публичные заявления Гарри, его интервью и выход книги "Запасной", в которой он подробно описывал их словесные и даже физические конфликты.



Принц Уильям и принц Гарри /Фото Getty Images

Какой видит свою коронацию принц Уильям?

Самое главное для принца Уэльского – сделать коронацию современной и изобразить ее по-другому, чем это было раньше.

Также Уильям размышляет над тем, чтобы отменить присягу публики на верность монарху. Однако событие, вероятно, состоится в Вестминстерском аббатстве, как и обычно.