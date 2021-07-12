Принц Уильям и Кейт Миддлтон посетили финал Евро-2020 с сыном Джорджем

Герцоги Кембриджские болели за Англию в финале Евро-2020, который состоялся 11 июля. Они снова прибыли на матч вместе с 7-летним сыном Джорджем и не сдерживали эмоций.

Кейт Миддлтон уже вернулась к исполнению обязанностей после того, как завершилась ее самоизоляция. Она посещала несколько мероприятий, а 11 июля вместе с принцем Уильямом и сыном Джорджем прибыла на финал Евро-2020.

К слову Все дороги ведут в Рим: Италия ошеломила Англию в финале Евро-2020, выиграв по пенальти

Кейт Миддлтон и принц Уильям с сыном на Евро-2020

Герцоги Кембриджские болели за сборную Англии по футболу в финале. Принц Уильям и принц Джордж не сдерживали эмоций, когда радовались после забитого гола. Сын Кэтрин является фанатом футбола, а потому с интересом наблюдал за решающим поединком.

Королевская семья появилась на стадионе "Уэмбли" в стильных нарядах. Принц Уильям выбрал темно-синий костюм, белую рубашку и полосатый галстук. Похожий аутфит примерил и его сын.

В то же время Кейт Миддлтон предстала в черных брючных штанах и белом топе. Она надела элегантный жакет и дополнила образ роскошными красными серьгами-подвесками. Герцогиня уложила волосы локонами, а на лице сделала красивый макияж.



Принц Уильям и Кейт Миддлтон с сыном на Евро-2020

В инстаграме принц Уильям прокомментировал победу Италии на чемпионате.

Неистово. Поздравляю сборную Италии с большой победой. Сборная Англии, вы прошли длинный путь, но, к сожалению, сегодня был не наш день. Вы можете высоко держать голову и гордиться собой. Я знаю, что все большее впереди,

– отметил герцог.

Отметим, семья герцогов Кембриджских пристально наблюдала за каждым матчем сборной Англии. Они посещали предыдущую игру со сборной Германии. Тогда Уильям и Кейт забрали сына из школы и повели на стадион, чтобы вместе болеть за своих футболистов.

В октябре 2019 года принц Уильям также брал старшего сына на стадион Норвич. Тогда играла его команда-фаворит Астон Вилла.