Принц Гарри переоделся в Человека-паука и обратился к детям-сиротам: неожиданное видео

Принц Гарри примерил костюм Человека-паука, чтобы поздравить детей с Рождеством. Он обратился к малышам-сиротам из семей военнослужащих. До конца видео те даже не догадывались, что с ними говорит внук Елизаветы II.

Рождественское видеообращение принц Гарри записал по просьбе благотворительной организации Scotty's Little Soldiers – "Маленькие солдатики Скотти". Она занимается детьми, чьи родители погибли во время службы в Вооруженных силах Великобритании.

Не пропустите В зеленом платье и из колье принцессы Дианы: Кейт Миддлтон ошеломила новым образом в США

Принц Гарри в костюме Человека-паука поздравил детей с Рождеством

Scotty's Little Soldiers устроила детям рождественскую вечеринку, на которой они должны найти злодеев, что хотят испортить праздник. Об этом им сообщил принц Гарри в костюме супергероя Marvel Человека-паука.

"Привет, солдатики Скотти. Добро пожаловать на рождественскую вечеринку. Надеюсь, вы, друзья, немного отдохнули перед сегодняшним праздником. Я слышал, есть пять злодеев, которым вы, друзья, должны помешать испортить Рождество. Итак, используйте свою командную работу, свои мозги и свои мышцы, чтобы убедиться, что вы делаете именно это. Найдите их и не дайте им испортить Рождество, хорошо?" – сказал принц Гарри на камеру.

Он также подчеркнул, что малышам не должно быть стыдно, что они развлекаются без папы или мамы, ведь родители точно хотели бы, чтобы им было весело.

Рождество – это время, когда мы очень, очень сильно будем скучать по нашим близким. Можно чувствовать себя виноватыми за то, что мы веселимся без родителей. Но я здесь, чтобы заверить вас, что наши родители всегда хотят, чтобы мы веселились. Поэтому не чувствуйте себя виноватыми – вам можно хорошо проводить время,

– добавил Гарри.

После этих слов внук Елизаветы II поднял маску и пожелал: "Счастливого Рождества".

Принц Гарри в костюме Человека-паука поздравил с Рождеством: смотрите видео онлайн

Напомним, что принц Гарри давно поддерживает благотворительную организацию Scotty's Little Soldiers. В 2019 году он записывал видеообращение к детям-сиротам в красном костюме Санты с длинной белой бородой.