Приехала к подруге, – как Алена Шоптенко оказалась в незапланированном отпуске в Каннах

Украинская танцовщица Алена Шоптенко отправилась в Канны, где отдыхает с лучшей подругой. Она показала живописный снимок из Франции.

Успешный украинский хореограф Алена Шоптенко рассказала, как устроила незапланированный отпуск во Франции. Также звезда показала фото с отдыха.

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Алена Шоптенко в Каннах

Хореограф поделилась, что должна была отправиться в Канны в качестве сюрприза и подарка на день рождения лучшей подруги. Все потому, что там она живет уже 5 лет и последний раз виделась с Аленой год назад.

В течение суток мы занимались организацией поездки. Билеты, трансфер, перенос всех рабочих планов… И вот самолет приземлился, и я с бантом на голове в качестве главного подарка приехала к подруге, которую не видела почти год. Так у меня появились три незапланированных дня отпуска в Каннах, у моря, в тепле, с близкими людьми,

– рассказала танцовщица.

Алена Шоптенко призналась, что вышло так, что и она получила свой подарок – отдых во Франции.

Звезда также поделилась стильным фото с отдыха. Она позировала перед камерой в джинсах и коричневой блузке. Сверху артистка надела бежевую куртку и дополнила образ сумкой и массивными ботинками.

Алена Шоптенко / Фото из инстаграма Алены Шоптенко

Рассказ Алены Шоптенко очень впечатлил ее поклонников. Они делятся впечатлениями в комментариях:

"Классно! Хорошего отдыха";

"Вот так мужчина. Браво";

"Очень душевно. Супер";

"Вот так круто. Всем бы такую ​​подругу в Каннах";

"Вы прекрасна";

"Красавица";

"Вау, какое фото крутое";

"Великолепно! Шикарный подарок".

Текст публикации Алены Шоптенко

Со словами "Алена, лучшего подарка, чем ты, мне не найти", муж моей лучшей подруги предложил привезти меня в качестве сюрприза к ней на день рождения в Канны, куда они переехали жить более пяти лет назад.

В течение суток мы занимались организацией поездки. Билеты, трансфер, перенос всех рабочих планов… И вот самолет приземлился, и я с бантом на голове в качестве главного подарка приехала к подруге, которую не видела почти год.

Так у меня появились три незапланированных дня отпуска в Каннах, у моря, в тепле, с близкими людьми. Подарок готовили вроде бы подруге, а получилось и мне. Делюсь с вами кусочком своего счастья.