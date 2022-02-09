Приехала к подруге, – как Алена Шоптенко оказалась в незапланированном отпуске в Каннах
Источник:инстаграм Алены Шоптенко
Украинская танцовщица Алена Шоптенко отправилась в Канны, где отдыхает с лучшей подругой. Она показала живописный снимок из Франции.
Успешный украинский хореограф Алена Шоптенко рассказала, как устроила незапланированный отпуск во Франции. Также звезда показала фото с отдыха.
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Алена Шоптенко в Каннах
Хореограф поделилась, что должна была отправиться в Канны в качестве сюрприза и подарка на день рождения лучшей подруги. Все потому, что там она живет уже 5 лет и последний раз виделась с Аленой год назад.
В течение суток мы занимались организацией поездки. Билеты, трансфер, перенос всех рабочих планов… И вот самолет приземлился, и я с бантом на голове в качестве главного подарка приехала к подруге, которую не видела почти год. Так у меня появились три незапланированных дня отпуска в Каннах, у моря, в тепле, с близкими людьми,
– рассказала танцовщица.
Алена Шоптенко призналась, что вышло так, что и она получила свой подарок – отдых во Франции.
Звезда также поделилась стильным фото с отдыха. Она позировала перед камерой в джинсах и коричневой блузке. Сверху артистка надела бежевую куртку и дополнила образ сумкой и массивными ботинками.
Алена Шоптенко / Фото из инстаграма Алены Шоптенко
Рассказ Алены Шоптенко очень впечатлил ее поклонников. Они делятся впечатлениями в комментариях:
- "Классно! Хорошего отдыха";
- "Вот так мужчина. Браво";
- "Очень душевно. Супер";
- "Вот так круто. Всем бы такую подругу в Каннах";
- "Вы прекрасна";
- "Красавица";
- "Вау, какое фото крутое";
- "Великолепно! Шикарный подарок".
Текст публикации Алены Шоптенко
Со словами "Алена, лучшего подарка, чем ты, мне не найти", муж моей лучшей подруги предложил привезти меня в качестве сюрприза к ней на день рождения в Канны, куда они переехали жить более пяти лет назад.
В течение суток мы занимались организацией поездки. Билеты, трансфер, перенос всех рабочих планов… И вот самолет приземлился, и я с бантом на голове в качестве главного подарка приехала к подруге, которую не видела почти год.
Так у меня появились три незапланированных дня отпуска в Каннах, у моря, в тепле, с близкими людьми. Подарок готовили вроде бы подруге, а получилось и мне. Делюсь с вами кусочком своего счастья.