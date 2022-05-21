"Прекратите нас насиловать": полуобнаженная активистка выбежала на красную дорожку в Каннах
На красную дорожку Каннского кинофестиваля вдруг выбежала активистка. Она имела нарисованный украинский флаг на теле, где также писало "Прекратите нас насиловать".
17 мая во Франции стартовал кинофестиваль. На нем поддерживают Украину: на открытии выступил Владимир Зеленский, звезды носят сине-желтые ленты. На днях на красной дорожке появилась активистка.
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Активистка на красной дорожке в Каннах
Полуобнаженная женщина выбежала на красный тротуар, раскрасив тело в цветах украинского флага. Там также было написано Stop raping us ("прекратите нас насиловать"). Внизу живота и на ягодицах были видны красные пятна, якобы отпечатки ладоней.
Очевидно, таким образом, женщина хотела привлечь внимание к военным преступлениям россиян в Украине.
Активистка кричала, пока на фоне играла фестивальная музыка. Не прошло и минуты, как за ней выбежали охранники, накинули на нее жакет и вывели из дорожки.
Этот протест состоялся на премьере фильма "Три тысячи лет тоски".
Активистка в Каннах / Фото Getty Images
Похожие акции устраивали уже не раз
- В Эстонии в апреле прошла акция протеста против изнасилований украинок оккупантами. Около 20 девушек собрались под посольством России, чтобы привлечь внимание к насилию военных страны-террористки над украинскими женщинами и детьми.
- Молчаливый протест против сексуального насилия прошел и в Вене. Девушки синхронно легли посреди площади, символизируя жертв сексуального насилия русских военных в Украине.
Как Украину поддерживают на Каннах
- В этом году организаторы кинофестиваля публично осудили агрессивную войну России против Украины, отстранили официальную российскую делегацию от участия в фестивале этого года и отказали в аккредитации российским журналистам.
- На открытии Каннского кинофестиваля 17 мая выступил Владимир Зеленский. Он обратился к участникам и вспомнил слова Чарли Чаплина в знаменитом фильме "Диктатор": "Человеческая ненависть пройдет, и диктаторы умрут, и власть, которую они забрали у людей, вернется к людям. И пока люди умирают, свобода никогда не погибнет".
- Главная звезда сериала "Игра в кальмара" Ли Чон Че символически поддержал украинцев, дополнив свой образ сине-желтым платком.