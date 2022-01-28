Правда за нами, – Григорий Решетник поддержал украинцев и поделился патриотическим фото
Источник:инстаграм Григория Решетника
Телеведущий Григорий Решетник поделился с поклонниками новым постом, в которой поддержал украинцев. Он опубликовал трогательное фото, где позировал с женой в вышиванках.
Известный украинский телеведущий Григорий Решетник опубликовал в инстаграме новый пост. Он поделился трогательным и патриотическим кадром.
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Григорий Решетник поддержал украинцев
Ведущий "Холостяка" позировал перед камерой вместе с женой. Для фото он примерил темно-синие брюки и белую рубашку, вышитую синими нитями.
Кристина Решетник предстала в стильном пышном платье с рюшами, также вышитом синими и голубыми нитями. Она распустила волосы и сделала макияж.
Под фото ведущий поделился мыслями. Так он решил поддержать украинцев во время панических настроений перед вероятной эскалацией.
Мы – украинцы. Мы – сильная, светлая, добрая и умная нация! Мы обязательно выстоим, потому что правда за нами! Мы и наши дети будем жить и будем радоваться жизни на украинских землях! Мы должны быть вместе! С верой и любовью,
– написал Григорий Решетник.
Григорий Решетник с женой / Фото с инстаграма Григория Решетника
Поклонников звездных супругов растрогало их новое фото. Своими впечатлениями фаны делятся в комментариях:
- "Вау, какие же вы красивые! А ваше платье это бомба";
- "Красивые как всегда. Да, мы украинцы. Обожаю вашу семью";
- "Великолепные слова! Прекрасная семья. Классно, когда публичные люди пропагандируют любовь к Украине. Спасибо!";
- "Вы лучшие";
- "Красавчики";
- "Какие хорошие слова, а главное – правдивые. То, что мы вместе – сила, должен знать и осознавать каждый украинец, несмотря на его политическую позицию или мнение относительно ситуации в Украине";
- "Романтика".