Правда за нами, – Григорий Решетник поддержал украинцев и поделился патриотическим фото

Телеведущий Григорий Решетник поделился с поклонниками новым постом, в которой поддержал украинцев. Он опубликовал трогательное фото, где позировал с женой в вышиванках.

Известный украинский телеведущий Григорий Решетник опубликовал в инстаграме новый пост. Он поделился трогательным и патриотическим кадром.

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Григорий Решетник поддержал украинцев

Ведущий "Холостяка" позировал перед камерой вместе с женой. Для фото он примерил темно-синие брюки и белую рубашку, вышитую синими нитями.

Кристина Решетник предстала в стильном пышном платье с рюшами, также вышитом синими и голубыми нитями. Она распустила волосы и сделала макияж.

Под фото ведущий поделился мыслями. Так он решил поддержать украинцев во время панических настроений перед вероятной эскалацией.

Мы – украинцы. Мы – сильная, светлая, добрая и умная нация! Мы обязательно выстоим, потому что правда за нами! Мы и наши дети будем жить и будем радоваться жизни на украинских землях! Мы должны быть вместе! С верой и любовью,

– написал Григорий Решетник.

Григорий Решетник с женой / Фото с инстаграма Григория Решетника

Поклонников звездных супругов растрогало их новое фото. Своими впечатлениями фаны делятся в комментариях:

"Вау, какие же вы красивые! А ваше платье это бомба";

"Красивые как всегда. Да, мы украинцы. Обожаю вашу семью";

"Великолепные слова! Прекрасная семья. Классно, когда публичные люди пропагандируют любовь к Украине. Спасибо!";

"Вы лучшие";

"Красавчики";

"Какие хорошие слова, а главное – правдивые. То, что мы вместе – сила, должен знать и осознавать каждый украинец, несмотря на его политическую позицию или мнение относительно ситуации в Украине";

"Романтика".

Вооруженные силы Украины готовы противостоять агрессии Кремля и защищать нашу землю. К тому же, международные партнеры поддерживают суверенитет, территориальную целостность Украины и готовы вводить против России новые усиленные санкции.