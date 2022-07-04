Евгений Клопотенко займется фермерским хозяйством: "Чтобы у украинцев были украинские продукты"

Шеф-повар Евгений Клопотенко заявил, что решил заняться фермерством. Он стремится сделать так, чтобы у украинцев были украинские продукты. Во время войны это очень важно.

Во время войны приходит понимание того, что нужно иметь все свое, не зависеть от других. Такое чувство возникло и у Евгения Клопотенко.

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Евгений Клопотенко хочет стать фермером

Шеф-повар признался, что его тяга к земле невероятно усилилась. Четыре года он много думал о том, чтобы открыть свою ферму и теперь планирует это реализовать.

Мне очень понравилось мнение, что на украинской земле могу выращивать украинские продукты,

– признался Клопотенко.

Повар захотел полностью отказаться от продуктов, имеющих иностранное происхождение, однако оказалось, что это невозможно. К примеру, чеснок – украинский продукт, но зимой его привозят из Китая. Поэтому мужчина решил, что такие моменты нужно исправлять.

Когда Евгений решил действовать, началась полномасштабная война. В фермерство нужно вкладывать много денег, развивать его, очень много работать. Это занятие требует много средств, времени и труда. Поэтому, казалось, что это не ко времени. Но с другой стороны, Клопотенко понимал, что именно сейчас стоит начинать действовать, ведь надо выращивать пищу в больших объемах, чтобы, как минимум, обеспечить продуктами себя, как максимум – помочь стране.

Шеф-повар уже нашел предприятие с теплицами и готов приступить к упорной работе.

Наверное, попытаюсь работать на земле. Потому что имею желание. Чтобы зимой у украинцев были украинские продукты,

– подытожил Евгений.



Евгений Клопотенко на поле / Фото из инстаграмма шеф-повара

Пока мужчина не рассекречивает, что именно будет выращивать, но подписчики в комментариях поддерживают его новую идею.