Потап рассказал, почему не хочет, чтобы Настя Каменских общалась с его экс-женой

Украинский рэпер и продюсер Потап в новом интервью рассказал об отношениях Насти Каменских с его бывшей женой Ириной Горовой. Мужчина признался, что не хочет, чтобы женщины дружили, потому что считает это неправильным.

Потап (настоящее имя – Алексей Потапенко) и Настя Каменских любят друг друга и не скрывают этого. Но и с экс-женой у рэпера хорошие отношения, ведь они вместе работают и воспитывают сына.

Читайте также Было больно, – Потап впервые рассказал, как предложил жене развестись

Потап об отношениях Горовой и Каменских

Настя и Ирина не бывают вместе на публичных мероприятиях, не общаются. Каменских прекрасно ладит с сыном мужа и не ревнует его к экс-жене. Потап признался, что его устраивают отношения, которые есть между ними.

"Мне кажется, если первая жена будет дружить с теперешней, то это будет не очень правильно. Точно не должно быть "военных действий", но и не дружбы. Это 2 разных периода жизни, 2 разные системы отношений, разные женщины и разные взгляды на мир. Сейчас их отношения я бы назвал дипломатическим паритетом", – прокомментировал Потап.

в одном из интервью Настя Каменских рассказала, что у нее нет никаких отношений с бывшей избранницей мужа. Но сын Потапа и Ирины – Андрей часто приезжает в гости в загородное имение звездных супругов.

Недавно Ирина и Алексей отпраздновали день рождения ребенка. Но NK на вечеринке не было. Тогда рэпер сообщил, что возлюбленная полетела на концерт в другую страну.