Потап признался, хочет ли иметь больше детей

Украинский продюсер и рэпер Потап воспитывает 13-летнего сына Андрея от первого брака с Ириной Горовой. В то же время он не против стать отцом еще 4 детей.

Известный украинский рэпер и продюсер Потап дал новое откровенное интервью. В нем он рассказал о семье, которая является для него самым важным в жизни.

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Потап о том, хочет ли иметь еще детей

Потап и Настя Каменских поженились 23 мая 2019 года. С их свадьбы прошло уже 2 года, поэтому поклонникам казалось, что супруги не очень заинтересованы в появлении общих детей. Однако продюсер заявил, что хотел бы стать отцом снова.

Вообще, еще хочу 4 детей. Но начнем с 2. В общем я хочу 5 детей,

– признался Потап.

Мужчина добавил, что ради семьи он готов отказаться от всего – даже от своей карьеры.

"Вообще, это женская штука. Женщина должна пожертвовать всем, но если нужно мужчине пожертвовать – я пожертвую всем. Это женская ответственность – строить семью, а мужчины – защищать семью", – добавил Потап.

Интервью с Потапом: смотрите видео онлайн

Напомним, рэпер Потап в 1999 году женился на продюсере Ирине Горовой. В 2008 году у супругов родился сын Андрей. Нынешняя возлюбленная Потапа Настя Каменских нашла общий язык с сыном мужа. Андрей часто приезжает в гости в загородное имение звездных супругов, остается там ночевать.