Потап впервые отреагировал на слухи о разводе с Настей Каменских

Украинскими СМИ разлетелись слухи, что Потап и Настя Каменских расстаются, потому что он якобы изменил ей с "человеком из общего круга". Об этом из личных источников узнал блогер Богдан Беспалов. Рэпер лаконично назвал сплетни фейком.

С публичным заявлением Потап не выступил, но прокомментировал слухи в личной переписке с блогером Ростиславом Калацинским. Скрин с ответом рэпера тот показал на своем ютуб-канале.

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Реакция Потапа на слухи о разводе с Каменских

"Появилась информация о вашем разводе с Настей. Многие СМИ подхватили. Можно ли доверять, или это вброс? Хотелось бы подтверждение или опровержение", – спросил Ростислав Калацинский.

Нет, это фейк,

– коротко отписал Потап.

Потап ответил на слухи о разводе / Скриншот с видео

В комментариях говорят, что Потап и Настя Каменских сами распустили слухи о разводе, а некоторые вообще назвал их брак искусственным:

"Искусственные люди с искусственной жизнью, с искусственными эмоциями, с искусственными ощущениями";

"Что богатые, беззаботные делают? Женятся, разводятся, просто забавляются. А в целом это личная жизнь пары, где нам делать нечего";

"Привлечь внимание к своей паре можно такими фейками. Уже надоела эта тема о них. Все никак не расстанутся. Уж сколько мусолено было о них".

Однако многие юзеры написали, что им безразлично, разводятся артисты или нет, ведь во время полномасштабной войны есть куда более важные новости:

"Самая горячая тема. Самое главное, что интересует украинцев. Самому не противно";

"Мне кажется, сейчас не то время для обсуждения этой информации. Слава защитникам Украины";

"От жира бесятся. Нам все равно".

Напомним, слухи о разводе Потапа и Насти Каменских не утихают с августа 2022 года, когда певица вернулась в Украину без него. С тех пор они не появлялись вместе на людях, но обменивались трогательными постами в инстаграме. Однако на днях вокруг продюсера разразился еще один скандал – экс-подопечная GIP C обвинила его в притязаниях.

По словам певицы, настоящее имя которой Екатерина Горбань, Потап будто бы предлагал ей непристойные вещи в обмен на успешную музыкальную карьеру, потому что "что-то чесалось в штанах". GIP C обвинили в хайпе, но она ответила, что к интиму продюсер склонял и других артисток. Правда, их имен не назвала.