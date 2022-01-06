Святая ночь со звездами: эксклюзивные рецепты постных блюд к вашему столу
Источник:24 канал
Редакция сайта 24 канала узнала у украинских звезд, которые празднуют Рождество и Сочельник, что же они готовят для своих родных. Карпа, к примеру, борщ с ушками, Муха – сладкую Кутью, а Тарабарова – имбирное печенье.
- 1Кутья от Оксаны Мухи
- 2Тушеная капуста от Александра и Юлии Божиков
- 3Борщ с грибными ушками от Наталки Карпы
- 4Рождественский Кулеш от Alyosha
- 5Фасоль в томатном соусе от Тони Матвиенко
- 6Рождественский пирог от Александры Кучеренко
- 7Рождественское печенье от Светланы Тарабаровой
- 8Узвар с розмарином от Евгения Клопотенко
В проекте "Святая ночь со звездами", к которому мы готовились не одну неделю, вы могли видеть лучшие эксклюзивные рецепты таких знаменитостей, как "Мисс Украина 2016" Александре Кучеренко, музыкантов Александра и Юлии Божиков, певицы Наталки Карпы, Alyosha, Светланы Тарабаровой и Тони Матвиенко, а также ведущего украинского повара Евгения Клопотенко.
Интересно Отмечаем Сочельник правильно: что нельзя делать в праздник
Ежедневно на сайте 24 канала мы публиковали по несколько рецептов, чтобы в течение недели вы могли подготовиться к самому главному ужину года – Сочельнику, на котором собираются украинские семьи 6 января. Традиционно, на столе должны быть 12 постных блюд, которыми все угощаются с перерывами на украинские колядки. Уже на следующий день, 7 января, христиане восточного обряда встречают рождение Иисуса Христа в своих храмах и сердцах.
Чтобы ваш ужин еще до первой рождественской звезды был вкусным и таким, как на столах ваших любимых артистов, предлагаем еще раз просмотреть все рецепты!
Блюда к Сочельнику
Кутья от Оксаны Мухи
Ингредиенты
- зерна пшеницы или ячменя;
- мак;
- мед;
- вода;
- изюм;
- орехи;
- сушеные вишни.
Рецепт приготовления кутьи
- Предварительно певица приготовила кутью – мак не перемалывала, а купила уже готовый, лишь запарила его.
- Добавила много изюма и лесных орехов. Их нужно измельчить ножом.
- Для более сладкой кутьи можно добавить тертый шоколад или сушеную вишню – мама Оксаны Мухи сначала вываривает вишни во вкусном сладком сиропе, а затем засушивать.
- И последний ингредиент – мед. Его нужно размешать с водой (около половины стакана) и добавить к кутье.
Кутья от Оксаны Мухи / Фото Анастасии Зазуляк, 24 канал
Рецепт кутьи от Оксаны Мухи: смотрите видео 24 канала
Читайте полностью Оксана Муха приготовила кутью и поделилась семейным рецептом
Тушеная капуста от Александра и Юлии Божиков
Ингредиенты
- квашеная капуста;
- фасоль;
- лук;
- томатная паста;
- перец горошком;
- лавровый лист;
- соль.
Рецепт приготовления тушеной капусты с фасолью
- Берем квашеную капусту. Юлия использовала во время приготовления капусту, которую квасит ее отец.
- Тушим ее до полуготовности на масле до золотистого цвета, чтобы она стала мягкой.
- Берем сырую фасоль. Замачиваем ее на 5-6 часов. После этого варим до полуготовности и выкладываем на капусту.
Готовим соус:
- Тайный ингредиент этого блюда – соус. Для его приготовления нужны лук, томатная паста, перец горошком, лавровый лист и чуточку соли.
- Сперва режем лук и поджариваем его до золотистого цвета.
- В холодную томатную пасту добавляем перец горошком, лавровый лист и чуточку соли.
- Добавляем томатную пасту со специями к жареному луку.
- Вместе обжариваем все и добавляем пол литра кипятка.
- Это все вместе перемешиваем и доводим до кипения.
- Заливаем капусту с фасолью соусом и тушим в течение 45 минут.
- После приготовления перекладываем наше блюдо в праздничную посуду и подаем к столу.
Тушеная капуста с фасолью от семьи Божиков / Фото Анастасии Зазуляк, 24 канал
Рецепт тушеной капусты с фасолью от семьи Божиков: смотрите видео 24 канала
Читайте полностью Александр и Юлия Божики поделились рецептом тушеной капусты с фасолью
Важно! Интересно, что же готовят украинские звезды в предвечерье Рождества ? Сайт 24 канала создал спецпроєкт "Святая ночь со звездами", где с 1 по 6 января мы опубликовали самое интересное постное меню к праздничному столу. С первой рождественской звездой вы сможете насладиться блюдами, которые также будут на Святом ужине у ваших любимых артистов. Все материалы читайте по ссылке.
Автор проекта – руководитель раздела LifeStyle 24 Ульяна Журба
Борщ с грибными ушками от Наталки Карпы
Ингредиенты для борща
- красная свекла – 600 – 700 граммов;
- большой репчатый лук – 1 штука;
- грибной бульон – 3 литра;
- уксус или лимонный сок – 2 столовые ложки или по вкусу;
- лавровый лист;
- соль;
- черный молотый перец;
- зелень укропа.
Ингредиенты для ушек:
- белые сушеные грибы – две горсти;
- небольшой репчатый лук – 1 штука;
- мука – 150 граммов;
- яйца – 1 штука;
- вода – 50 граммов;
- соль;
- черный молотый перец.
Сочельник в семье Натальи Карпы / Фото из инстаграма Наталки Карпы
Перед приготовлением:
Грибы нужно замочить на ночь. После этого залить их чистой водой и варить до готовности (Наталка советует варить час). Затем грибной бульон слить и процедить через мелкое сито. На этом бульоне будем варить борщ. Помытую свеклу также отварить до готовности.
Рецепт приготовления ушек
- Нарезаем лук мелкими кубиками и слегка поджариваем на подсолнечном масле.
- Отварные грибы пропускаем через мясорубку или измельчаем ножом.
- К луку добавляем грибы, соль, перец и вместе жарим в течение 3 – 5 минут на среднем огне.
- На столешницу высыпаем муку, делаем в ней небольшое углубление и разбиваем туда яйцо, щепотку соли. Все это слегка перемешиваем рукой. Затем, постепенно добавляя воду, замешиваем тесто.
- На присыпанной мукой столешнице раскатываем тесто (очень тоненько, 1 – 1,5 миллиметра).
- Формой или стаканом выжимаем кружочки диаметром 4 сантиметра.
- На кружочек выкладываем грибную начинку, плотно слепляем края вместе, соединяем концы.
- Ушки выкладываем в кастрюлю с кипящей водой. Доводим до кипения и варим 1 – 2 минуты.
- Чтобы готовые ушки не слипались, перемазываем их маслом.
Рецепт приготовления борща
- Вареную свеклу очищаем от кожуры и натираем на грубой терке.
- Лук нарезаем соломкой и обжариваем на подсолнечном масле до золотистого цвета.
- Добавляем к готовому луку свеклу и уксус, все перемешиваем и тушим 3 – 5 минут.
- После этого добавляем свеклу, лавровый лист, соль и перец к кипящему грибному бульону.
- Быстро доводим до кипения и варим на малом огне еще 3 – 4 минуты.
Подаем на стол:
Наливаем Борщ в порционные тарелки, выкладываем ушки и присыпаем мелко нарезанной зеленью укропа.
Борщ с грибными ушками / Фото Today.ua
Читайте полностью Наталья Карпа рассказала рецепт борща с грибными ушками
Рождественский Кулеш от Alyosha
Ингредиенты
- пшено – 100 граммов;
- картофель – 5 штук;
- лук – 1 большой;
- морковь – 1 штука;
- корень петрушки;
- корень сельдерея;
- укроп;
- петрушка;
- лавровый лист (по вкусу);
- соль (по вкусу);
- масло.
Рецепт приготовления кулеша
- Пшено вымачиваем, промываем и отвариваем.
- Лук нарезаем кубиками. Морковь натираем на мелкой терке и обжариваем на сковородке с маслом.
- Картофель вымываем, очищаем и нарезаем крупными кусочками.
- Корни сельдерея и петрушки также моем, чистим. Нарезаем мелкими кусочками. Заметьте, что сельдерей может перебить вкус травы, поэтому стоит использовать лишь часть корня.
- К сваренному пшену добавляем овощи, лавровый лист и соль по вкусу.
- Тушим все в течение 5 – 10 минут. В готовое блюдо добавляем зелень.
- Подаем кулеш к праздничному столу.
Рецепт кулеша / Фото из инстаграма @robinson_beard
Читайте полностью Эксклюзивный рецепт рождественского Кулеша от Alyosha
Фасоль в томатном соусе от Тони Матвиенко
Ингредиенты
- фасоль – 250 граммов;
- томаты – 2 штуки (как альтернативу можно взять готовую томатную пасту);
- морковь – 1 штука;
- чеснок – 2 зубца;
- лук – 1 штука;
- зелень;
- соль;
- молотый черный перец;
- оливковое (или подсолнечное) масло.
Рецепт приготовления фасоли в томатном соусе
- Перед тушением фасоль нужно замочить, желательно на ночь.
- Утром – промыть и варить фасоль до готовности. Для пикантности вкуса звезда советует готовить не в обычной воде, а в пиве. Алкоголь испарится, а вкус хмеля останется и наполнит блюдо пикантными нотами.
- Очищенные лук и чеснок, бланшированные томаты без кожуры нарезать любым удобным для вас способом. Морковь мелко натереть.
- Немного обжарить на оливковом или подсолнечном масле овощи, добавить сваренную фасоль.
- Посолить, поперчить по вкусу.
- Добавить зелень и чеснок. Подавать к столу теплой, в праздничной посуде.
Фасоль в томатном соусе от Тони Матвиенко / Фото певицы для 24 канала
Читайте полностью Тоня Матвиенко поделилась рецептом фасоли в томатном соусе
Рождественский пирог от Александры Кучеренко
Ингредиенты для пирога
- мука – 250 граммов;
- разрыхлитель – 1 пакетик;
- растительное масло – 100 граммов;
- апельсин – 2 штуки;
- лимон – пол фрукта;
- сахар – 150 граммов;
- щепотка соли;
- ванилин;
- молотая корица;
- изюминки – белые и черные;
- орехи;
- цукаты.
Ингредиенты для декора пирога
- сахарная пудра – 150 граммов;
- зеленые веточки розмарина;
- ягоды калины;
- красные ягоды клюквы;
- палочка корицы.
Рецепт приготовления пирога "Рождественский веночек"
- Апельсины и лимон тщательно вымойте, насухо вытрите и натрите цедру на самой мелкой терке, не затрагивая белый слой кожуры.
- Очищенные цитрусовые – апельсин и пол лимона – пропустите через блендер.
- Смешайте цедру с мякотью, добавьте растительное масло, сахар и щепотку соли.
- Просейте муку через мелкое сито, смешайте с разрыхлителем и ванилином. Добавьте к общей массе.
- В густое тесто положите цукаты, изюм, орехи и молотую корицу. Тщательно размешайте до однородной консистенции.
- Тесто равномерно разместите по круглой форме для выпечки. Отправьте пирог в предварительно разогретую до 185 градусов духовку. Выпекайте 40 минут.
- В то время как "Рождественский венок" выпекается, сделайте белую помадку. К сахарной пудре добавьте сок половины лимона, размешайте до образования густой, тягучей массы.
- Готовый рождественский пирог полейте глазурью и украсьте веточками розмарина, красными ягодами калины и клюквы, палочкой корицы. Ваши гости будут в восторге от такого постного десерта на Сочельник.
Пирог "Рождественский венок" / Фото Александры Кучеренко для 24 канала
Читайте полностью Рецепт рождественского пирога от Александры Кучеренко
Рождественское печенье от Светланы Тарабаровой
Ингредиенты
- мука – 350 граммов;
- кукурузный (или картофельный) крахмал – 150 граммов;
- соль – пол чайной ложки;
- Разрыхлитель – 1 чайная ложка;
- сахар – 190 граммов;
- вода – 150 миллилитров;
- растительное масло – 150 миллилитров;
- ванильный сахар;
- сахарная пудра;
- молотая корица.
Рецепт приготовления рождественского печенья
- Просейте муку и крахмал. Добавьте к ним соль и разрыхлитель.
- Отдельно смешайте сахар, ванильный сахар и воду. Кристаллы должны раствориться.
- Добавьте к сухим ингредиентам растительное масло и тщательно перемешайте. Затем влейте воду с сахаром и замесите однородное тесто.
- Следует вымять тесто руками на присыпанном мукой столе. Раскатайте его пластом толщиной примерно 3 миллиметра и вырежьте печенье пластиковыми (или железными) формочками.
- Выложите печенье на противень, застеленный пергаментом для выпечки.
- Выпекайте 12 – 15 минут при температуре 180 градусов. Когда края подрумянятся, доставайте печенье из духовки. Оно должно остаться светлым.
- Для декора смешайте сахарную пудру с молотой корицей и посыпьте печенье, когда оно еще теплое. Все, подавайте ароматный десерт на стол.
Рождественское печенье от Светланы Тарабаровой / Фото певицы для 24 канала
Читайте полностью Светлана Тарабарова приготовила рождественское печенье с сыном – рецепт
Узвар с розмарином от Евгения Клопотенко
Ингредиенты
- сухофрукты (яблоки, груши, сливы) – 500 граммов;
- сахар – 2 – 3 столовые ложки;
- розмарин – 4 веточки.
Рецепт приготовления узвара с розмарином
- Сухофрукты хорошо промываем. Выкладываем в кастрюлю и заливаем холодной водой.
- Доводим до кипения, добавляем сахар – лично Клопотенко нравится, когда узвар не слишком сладкий.
- Снимаем с огня и добавляем веточки розмарина, порезанные крупными кусками. Закрываем крышкой и даем настояться.
- Для приготовления напитка всего нужно выделить 35 минут.
Рецепт узвара с розмарином от Евгения Клопотенко / Фото повара для 24 канала
Читайте полностью Евгений Клопотенко порекомендовал для застолья свой рецепт узвараСайт 24 канала поздравляет всех с Новым годом и грядущим Рождеством Христовым. Спасибо, что доверяете – мы вместе меняем страну к лучшему.