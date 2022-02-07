После оправданий Могилевской: экс-Зианджа вспомнила, как та "лечила" ее от гомосексуализма

Месяц назад Зи Фамела, известная как Зианджа, обвинила экс-продюсера Наталью Могилевскую в буллинге и рабском контракте. Она же объяснила, что певица обижена на нее, потому что не стала популярной, но та не промолчала.

31-летняя певица-трансгендер Зи Фамела, которая сменила сценическое имя с Зианджи, жаловалась, что Наталья Могилевская не отпускала ее из рабского контракта, плевать хотела на ее депрессию и до сих пор называет Борей, хотя та давно позиционирует себя как женщина. Народная артистка не прошла мимо упреков в трансфобии и ответила экс-подопечной.

Интересно До сих пор называет Борисом: Zi Faamelu обвинила Могилевскую в рабском контракте и трансфобии

Наталья Могилевская ответила на упреки экс-Зианджи

46-летняя певица уверена, что Зи Фамела поливает ее грязью, потому что так и не стала популярной. По ее мнению, экс-Зианджа разжигает скандал из-за обиды.

Те из моих артистов, которые становятся успешными – Монатик, Макс Барских, Dantes, Регина Тодоренко, – они пишут слова благодарности. Те, кто не стал звездой, или что-то сложилось не так, как они мечтали, – они обязательно не любят Монатика, Макса Барских и меня,

– заявила Наталья Могилевская.

"Боря всегда был очень эмоциональным человеком что-то, возможно, выдумал, что-то ему показалось. Возможно, это огромная обида по поводу того, что сложилось не так, как хотелось. Сначала как у мужчины, потом как у женщины", – добавила артистка.

Она заметила, что после "Фабрики звезд" 2008 года очень занималась Борисом Апрелем и даже "возила к психиатру, чтобы он помог ему вылечиться".

Реакция Zi Faamelu на слова Натальи Могилевской

В своем инстаграме экс-Зианджа подтвердила, что бывший продюсер возила ее к психиатру, когда ей было 20. Как выяснилось, терапия должна была изменить сексуальную ориентацию Бориса Апреля, потому что он якобы был "морально, духовно, физически больным, неполноценным и нуждался в лечении".

В один момент ее психиатру это удалось, и я поверила в то, что "больна гомосексуализмом". Это было частью "исчезновения" во время шоу "Фабрика. Суперфинал"... Все было пиар-постановкой – от а до я,

– заявила Зи Фамела.

По мнению певицы, то, что Наталья Могилевская до сих пор называет ее Борей, свидетельствует о "трансфобии и гомофобии" – неприятии гомосексуальности. Поэтому она посоветовала экс-продюсеру читать про ЛГБТИК+ и гендерную политкорректность.

"Единственное, о чем я прошу, это не поддерживать гомофобию и трансфобию. У тебя очень большая площадка и люди слушают... открыто показывать невежество, когда ты народный артист – это смешно и грустно", – написала экс-Зианджа.

, Зи Фамила добавила, что помнит много историй, которые могут ", но не хочет "ворошить прошлое" и продолжать этот негатив, потому что не желает Могилевской зла.

Реакция Zi Faamelu на слова Могилевской / Фото из инстаграм-сторис певицы