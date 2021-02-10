Українська співачка Аліна Гросу, яка вже декілька років живе та працює в Росії, повідомила про горе, що трапилося в її сім'ї. У середу, 10 лютого, померла її бабуся Надія.

Аліна Гросу приголомшила прихильників новиною. З життя пішла бабуся, з якою артистка востаннє бачилася місяць тому.

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Померла бабуся Аліни Гросу

Виконавиця оприлюднила чорно-біле відео, де зображене разом із бабусею. Аліна зняла його, коли приїжджала в гості до рідних на свята. У ролику Гросу зазначає, що поруч із нею стоїть улюблена Надя, називає бабусю хорошою, красивою, коханою. Артистка ніжно цілує її та обіймає, а Надія мило усміхається, вона неймовірно щаслива від такої теплої зустрічі.

Тільки що дізналася… Всього лише місяць пройшов з того моменту, як ми бачилися… Будемо пам'ятати… Завжди,

– написала в публікації Аліна.

Підписники співачки у коментарях висловлюють свої співчуття родині.