Американський співак Куіндон Тарвер помер 2 квітня, у п'ятницю. Чоловіку було 38 років. Слава до Тарвера прийшла ще у дитинстві, коли він зіграв роль соліста церковного хору у стрічці "Ромео + Джульєтта". Що стало причиною раптової смерті співака читайте далі.

Про відхід у вічність Куіндона Тарвера сповістив його дядько – Віллі Тарвер. Він повідомив, що співак помер унаслідок автотрощі – його автомобіль врізався у стіну магістралі.

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Куіндон Тарвер зіграв хлопчика-хориста у фільмі База Лурманна "Ромео + Джульєтта", головні ролі у якому отримали Леонардо Ді Капріо і Клер Дейнс. Співак впродовж кар'єри робив вдалі кавери на пісні відомих виконавців. Він блискуче переспівав пісню Принца When Doves Cry та Розалли Everybody's. До того ж, знімався у відеокліпі Мадонни Like a Prayer.



Куіндон Тарвер у фільмі "Ромео + Джульєтта" / Кадр з стрічки

Однак, сам співак стверджував, що його кар'єра завершилась, коли він розповів, як піддався сексуальному насиллю зі сторони працівника кіноіндустрії. Також, відомо, що в останні роки життя у Тарвера були проблеми з наркотиками і алкоголем.