Оля Полякова покинула грузинские "Танцы со звездами" в 7 эфире: видео всех выступлений артистки

Певица Оля Полякова была участницей "Танцев со звездами" в Грузии. В 7 эфире артистка и ее партнер Макс Ежов покинули проект. Румба, которую они станцовали, не покорила сердца зрителей и судей.

В Польше на "Танцах со звездами" выступала Джамала. В Грузию на проект приехала Полякова. Обе артистки использовали этот шанс, чтобы в очередной раз говорить о войне в Украине на международном уровне.

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Оля выходила на паркет с танцовщиком Максимом Ежовым, с которым раньше участвовала в украинских "Танцах со звездами". После выхода из шоу артистка поблагодарила зрителей, которые их поддерживали.

Этот танец, к сожалению, стал для нас последним. Наша история была яркой и незабываемой! Для меня она стала эмоциональным подъемом в то время, когда положительные эмоции действительно необходимы каждому из нас. Надеюсь, что зрителям мы также подарили этот драйв,

– написала Полякова под видео.

Предыдущие выступления Поляковой и Ежова на "Танцах со звездами" в Грузии

1 эфир

2 эфир

3 эфир

4 эфир

5 эфир