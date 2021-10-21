Полиция открыла производство из-за драки Михалка с фанатом: звезду могут приговорить к 5 годам

Лидер группы "Ляпис 98" Сергей Михалок ударил фаната на концерте в Полтаве. За это полиция открыла уголовное производство. Музыканту грозит штраф или ограничение свободы.

Открыли производство из-за инцидента

Полиция Полтавы начала изучать обстоятельства ссоры между Сергеем Михалком и зрителем концерта. После конфликта между мужчинами очевидцы сообщили полиции об инциденте.

Важно Сергей Михалок ударил фаната на концерте группы "Ляпис 98" в Полтаве

Полиция прибыла на концерт, который проходил 20 октября, в среду. Они нашли мужчину, который пострадал от удара артиста. Однако он "категорически отказался писать заявление".

Все же, полицейские начали расследование дела по статье "Хулиганство". Они обработали видео драки, обнародованное в сети, и информацию от очевидцев.

Сергею Михалку могут выписать штраф, а также артисту грозит ограничение свободы до 5 лет. Однако это произойдет только тогда, когда его вина будет установлена.

Если будет установлена вина участника инцидента, музыканта, то ему грозит штраф от 8500 гривен или ограничение свободы до пяти лет,

– сообщил представитель полиции Полтавской области Юрий Сулаев одному из изданий.

Что известно о конфликте на концерте