Полиция открыла производство из-за драки Михалка с фанатом: звезду могут приговорить к 5 годам
Источник:сайт нацполиции Полтавы
Лидер группы "Ляпис 98" Сергей Михалок ударил фаната на концерте в Полтаве. За это полиция открыла уголовное производство. Музыканту грозит штраф или ограничение свободы.
Открыли производство из-за инцидента
Полиция Полтавы начала изучать обстоятельства ссоры между Сергеем Михалком и зрителем концерта. После конфликта между мужчинами очевидцы сообщили полиции об инциденте.
Важно Сергей Михалок ударил фаната на концерте группы "Ляпис 98" в Полтаве
Полиция прибыла на концерт, который проходил 20 октября, в среду. Они нашли мужчину, который пострадал от удара артиста. Однако он "категорически отказался писать заявление".
Все же, полицейские начали расследование дела по статье "Хулиганство". Они обработали видео драки, обнародованное в сети, и информацию от очевидцев.
Сергею Михалку могут выписать штраф, а также артисту грозит ограничение свободы до 5 лет. Однако это произойдет только тогда, когда его вина будет установлена.
Если будет установлена вина участника инцидента, музыканта, то ему грозит штраф от 8500 гривен или ограничение свободы до пяти лет,
– сообщил представитель полиции Полтавской области Юрий Сулаев одному из изданий.
Что известно о конфликте на концерте
- Во время выступления группы "Ляпис 98" один из зрителей вышел на сцену с гитарой в руках.
- Между ним и Сергеем Михалком началась словесная перепалка. Артист потребовал у фаната показать билет.
- После агрессивных реплик певец ударил мужчину головой. Его забрала со сцены охрана.