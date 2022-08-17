В Великобритании судят 20-летнего юношу, который хотел убить Елизавету II из арбалета

На Рождество, 25 декабря, на территории Виндзорского замка поймали мужчину с арбалетом. В суде он признался, что пробрался в королевскую резиденцию, чтобы убить 96-летнюю королеву Елизавету II. Он хотел отомстить Ее Величеству.

Инцидент произошел более полугода назад, однако суд над 20-летним Джасвантом Сингхом Чайлом продолжается. Он находится под следствием и пока не признал свою вину ни по одному из обвинений.

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Как 20-летний юноша пытался убить Елизавету II из арбалета

На территории Виндзорского замка Чайла заметили утром 25 декабря 2021 года, около 8:10. Королева Елизавета II в это время находилась в своих апартаментах. Он был в капюшоне, в маске и с заряженным арбалетом. Охраннику юноша сказал: "Я здесь, чтобы убить королеву".

После этих слов его арестовали и отправили в психбольницу строгого режима, где он находится сейчас. Как выяснилось, покушение на Ее Величество Джасвант Сингх Чайл готовило давно. Он даже пытался вступить в Гренадерскую гвардию, чтобы приблизиться к королевской семье. Прокуроры говорят, что юноша хотел отомстить за обращение Великобритании с индейцами.