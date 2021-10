"Поют все!" 8 выпуск: как прошел грандиозный финал вокального шоу

Украинский вокальный проект "Поют все!" подошёл к своему завершению. Всего за 2 месяца сотня судей определила наиболее талантливого участника шоу, который получил полмиллиона гривен награды. Но как проходил финал и борьба за победу – смотрите дальше!

Последними, кто попал в финал шоу "Поют все!", стали Егор Уманец и Дарья Ковтун. Таким образом, в финале песенного шоу оказались 14 финалистов.

К теме "Поют все" 7 выпуск: возвращение на сцену подопечного Кузьмы и выступление жены Евгения Хмары

Кто прошел в финал "Поют все!"

Все финалисты шоу "Поют все!”:

Валентин Мушинский

Елена Жигарева

Муаяд Абдельрахим

Татьяна Кисилева

Катя Северова

Софья Артеменко

Наталья Слаква

Группа 7teens

Эскен Зова

Группа LIBERTY

Шломо Низин

Владислав Малентьев

Егор Уманец

Дарья Ковтун

Чем поражал финал шоу

Группа LIBERTY

, каждый участник должен "раскачать" как можно больше звездных судей. Они отдают свои баллы, поднимаясь с кресел и нажимая красные кнопки. Каждая кнопка равна одному баллу. Тот, кто получает наибольшее количество баллов, сразу попадает в финал "Поют все!". Между вторым и третьим местом происходит певческая "дуэль", в которой надо исполнить еще одну песню и "поднять" как можно больше судей.– каждый участник/участница поет песню. Жюри выбирают тройку лучших. Затем они поют еще одну песню, среди которых выбирают победителя.

Группа LIBERTY первым вышла на сцену, чтобы покорить судей. Отметим, что музыканты приехали из города Ровно. Они вместе учились в университете, а после окончания продолжили выступать вместе.

В финале участники исполнили украинскую народную песню "Дівчина весна", которой зажгли зал и понравились судьям. Однако группа получила лишь 50 баллов. Певица Jerry Heil очень удивилась результату и обиделась на своих коллег, но пообещала группе записать с ними песню.

Елена Жигарева

Следующей выступила Елена, исполнившая песню "Russian Roulette" певицы Рианны. Судьи ей поставили лишь 60 баллов. Члены жюри говорят, что песня довольно грустная, хотя девушка спела ее профессионально. Олег Винник добавил, что ему не хватило артистичности – песня не сошлась с образом участницы.

Добавим, что 39-летняя исполнительница Елена прославилась благодаря участию в группе "А-Студио", а песня "Улетаю" стала ее самым знаковым хитом.

Егор Уманец

Третьим вышел 13-летний Егор, который в прошлом выпуске поразил судей. В финале участник спел песню Ани Лорак “Любовь настала”. Его голос очаровал членов жюри и довел их до слез. Мальчик получил 87 баллов. Судьи признались, что Егор несет волшебную энергетику и имеет невероятный голос.

Известно, что 13-летний одессит Егор Уманец родился в семье врачей, однако он не хочет быть врачом, потому что не видит себя в медицине. Парень уже написал 10 песен и мечтает скоро выпустить альбом.

Валентин Мушинский

Далее на сцену шоу "Поют все!" вышел Валентин, который сегодня исполнил песню "Гора" группы The Hardkiss. Парень получил за выступление лишь 40 баллов. Судьи заявили, что было довольно скучно и исполнение им не понравилось. Однако были и члены жюри, которым понравилась песня.

К слову, 28-летний певец из Луцка Валентин имеет собственную группу и даже признается, что заявку на шоу за него заполнил его напарник. Он очень хочет одержать победу на шоу, чтобы поехать в Уганду.

Дарья Ковтун

После этого выступила Дарья Ковтун. Девушка спела песню "Романс" Евгении Отрадной. От судей участница получила 91 балл. Члены жюри признались, что выступление Дарии поразило их и "зацепило", и это действительно достойно победы.

Добавим, что 30-летняя Дарья – мама, жена и певица, выступающая под псевдонимом ODARA. Это возлюбленная пианиста Евгения Хмары, который на "Поют все!" является одним из сотни судей.

Василий Демчук

Следующим выступил Василий Демчук, парень исполнил песню Kaleo "Way down we go". Судьям очень понравилось выступление, они отдали ему 70 баллов. Члены жюри сказали, что он "недостоин", но пел красиво.

Юный 20-летний исполнитель из Киева называет себя местным "Эдом Шираном". Он пишет и продает песни, но также мечтает стать известным поп-исполнителем в Украине.

София Артеменко

Участница София Артеменко снова спела украинскую народную песню "Ой на горі". Девушка получила от судей 84 балла. Члены жюри были поражены ее выступлением и похвалили ее за великолепный голос. Они даже подарили ей несколько подарков.

Добавим, что 13-летняя девочка родом из живописного городка Смела под Черкассами. София любит не только петь, но и рисовать.

Наталья Слаква

Следующей выступила Наталья Слаква. Женщина исполнила песню "Мы вдвоем" Максима Фадеева. Участница зажгла зал и подняла со стульев много судей. За свое выступление женщина получила 77 баллов. Судьи заявили, что она действительно "пела душой" и поразила их. А Наталья Могилевская подарила ей возможность записать собственную песню на ее студии.

К слову, 35-летняя Наталия Слаква из города Верховцево, что на Днепропетровщине, уже около 20 лет поет на улице и в электричках. Все началось, когда были сложные времена в ее семье, но вокальное дело ей так понравилось, что она продолжает это делать до сих пор.

Муаяд Абдельрахим

Далее выступил 16-летний Муаяд, который спел песню Димаша Кудайбергена "Sos Dun Terrien". Ему удалось растрогать членов жюри и собрать овации. За свое выступление участник получил 97 баллов. Члены жюри признались, что у них были мурашки на теле.

Добавим, что 16-летний Муаяд Абдельрахим родом из Одессы. Он рассказал, что его мама украинка, а отец – сириец. Родители дали ему арабское имя по собственной договоренности: сыновья должны иметь имя, которое захочет отец, а дочери – какие захочет мать.

Екатерина Северова

Десятой на сцену вышла Екатерина Северова. Девушка исполнила песню Натальи Могилевской "Ночь близится к утру", которой очаровала сердца судей. Однако они отдали ей лишь 73 балла, из-за чего началась жаркая дискуссия. А Артем Пивоваров предложил ей сотрудничать.

Добавим, 20-летняя девушка приехала на "Поют все!" из Николаевской области. Она занимается музыкой с детства и стремится, чтобы так было всю жизнь. Было немало людей, которые пытались навредить Екатерине в музыкальном развитии, однако она не сдавалась.

Группа 7teens

Следующим вышли на сцену группа 7teens. Участники исполнили песню Charlie Puth "Attention", которой поразили всех. Судьи отдали им 89 баллов. Члены жюри заявили, что они крутые и зажгли зал, ведь профессионально исполнили песню.

Добавим, что подростковая группа родом из Ивано-Франковска – в ее состав входят шестеро юношей и солистка Ярина.

Владислав Малентьев

Владислав в финале шоу "Поют все!" очень эмоционально исполнил песню Тины Кароль "Закрили твої очі". Члены жюри были просто поражены, но сомневались, вставать ли. В результате парень получил 67 баллов. Это было достойно, но Владислав не попал в тройку лидеров.

К слову, 20-летний парень из Донецка признался, что всегда был "белой вороной" среди сверстников, поскольку очень любит творческий процесс, винтаж и ретро-эпоху. Он мечтает стать настоящим артистом.

Эскен Зова

Следующим поражал Эскен, который на этот раз зажег песней "Kiss" группы Drunken Singers. Мужчина заставил большинство судей танцевать и просто ярко выступил. Члены жюри отдали ему 90 баллов и засыпали его комплиментами за исполнение.

Добавим, что Эскен – крымчанин, который работает в уютной Львовской кофейне возле своего дома. В прошлый раз он пел песню о гордости.

Шломо Низин

Последним выступил Шломо Низин, пытавшийся растопить сердца судей песней "Замыкая круг" Маргариты Пушкиной. Судьи аплодировали и вставали со стульев. Однако не всех членов жюри участник смог поразить – ему отдали 70 баллов, поэтому он не прошел дальше.

Добавим, что Шломо – 37-летний житель Израиля, который прилетел в Украину, чтобы продемонстрировать свой талант. Мужчина является представителем еврейской общины и придерживается строгих правил иудаизма. Но он давно хотел выйти на большую сцену, поскольку там он как будто становится совсем другим человеком.

Кто попал в тройку лидеров

Из всех 14 участников жюри выбрали тройку лучших. Теперь они споют еще одну песню, и среди них выберут победителя. Результаты от судьи покажут лишь после последнего выступления.

По баллам в тройку лидеров попали:

Эскен Зова – 90 баллов;

Дарья Ковтун – 91 балл;

Муаяд Абдельрахим – 97 баллов.

Участники пели по очереди. Первый выступил 13-летний Муаяд Абдельрахим. Парень исполнил популярную песню Rag'N'Bone Man "Skin", которой очаровал судей.

Следующей выступила Дарья Ковтун. Девушка исполнила французскую песню, которая просто растопила сердца членов жюри.

Третьим спел Эскен Зова. Мужчина исполнил песню PianoBoy "Кохання", которая очень понравилась судьям, ведь все подпевали и аплодировали.

Кто победил в шоу "Поют все!"

Так, по результатам голосов судей победу одержал 13-летний Муаяд Абдельрахим. Мальчик поразил всех судей и получил за финальную песню – 84 балла.

Второе место занял Эскен Зова – (79 баллов), а третье – Дарья Ковтун (67 баллов).

Добавим, что победитель получает главный приз проекта – 500 000 гривен. Он может распоряжаться призовыми деньгами по своему усмотрению.

"Кто-то посчитает нужным вложиться в музыкальный репертуар, а кто-то купит себе квартиру. Правила шоу не ограничивают обладателя приза", – сказал директор Департамента развлекательных программ канала "Украина" Анатолий Сябро.

"Поют все!" 8 выпуск: смотрите видео онлайн

Видео появится позже...