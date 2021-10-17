"Поют все!" 8 выпуск: кто победил в шоу и получил полмиллиона гривен

Самое большое вокальное шоу "Поют все!" завершилось, и на ТРК "Украина" стало известно, кто получил главный приз в размере пол миллиона гривен. Благодаря невероятным вокальным данным в шоу победил Муаяд Абдельрахим.

Победителем шоу "Поют все!" стал Муаяд Абдельрахим. За главный приз проекта боролись 14 финалистов, но победу смог одержать только один участник.

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В восьмом выпуске шоу Муаяд Абдельрахим исполнил две песни и поднял со стульев почти сотню судей! В первом конкурсе он спел песню Димаша Кудайбергена "Sos Dun Terrien", за которую получил 97 баллов и попал в тройку лидеров.

А в финальном испытании парень исполнил популярную песню Rag'N'Bone Man "Skin", которой очаровал судей. Он получил за финальную песню – 84 балла. Поэтому стал победителем шоу.

"Поют все!"8 выпуск: смотрите видео онлайн

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