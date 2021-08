"Поют все" 2 выпуск: украинский Эд Ширан, последователь "Скрябина" и новое дыхание Linkin Park

Второй выпуск народного шоу "Поют все!" стал не менее горячим, чем первый. После того, как определилась первая тройка финалистов, судьи продолжили выбирать лучшие таланты Украины. Кто смог дальше попасть в финал и получить наибольшее количество баллов от сотни судей – читайте ниже.

Согласно результатам первого выпуска, в финал шоу "Поют все!" попали Валентин Мушинский и Елена Жигарева. Уже во втором выпуске ситуация несколько изменилась, ведь теперь нашлись значительно талантливее, чем они, участники.

Дуэт "Десерт"

Каждый участник должен "раскачать" как можно больше звездных судей, чтобы они поднимались из кресел, танцевали и жали красные кнопки. Каждая кнопка равна одному баллу. Участник должен собрать как можно больше баллов. Кто получит наибольшее количество – попадает в финал шоу, а между вторым и третьим местом будет происходить певческая "дуэль". Победитель получит денежный приз в размере полумиллиона гривен.

Елена и Алексей вышли первыми на сцену второго выпуска шоу "Поют все!". Они признаются, что познакомились 8 лет назад в небольшом ресторане своего города, и с тех пор вместе работают. Несмотря на совместный опыт работы, у каждого из них есть своя семья. На сцене они спели песню Оли Цибульской и Дзидзьо "Цьомаю", поскольку дуэт "Десерт" очень напоминает звезд. По мнению Цыбульской, у пары не хватило "кипятка" для такой песни, что и отобразилось на баллах – всего 49 судей отдали свои голоса.

Николай Бобрик

31-летний мужчина Николай из Ровенской области работает директором в Доме культуры и имеет около 200 воспитанников. На сцене вокального шоу он произвел замечательное впечатление лишь одним своим видом – классическим образом и брутальным голосом. Его выступление было не менее "сильным" – он собрал 93 балла! Такой старт 2 выпуска показался для всех просто невероятным.

Саркис Чахоян

Приехал из Хмельницкого, работает на таможне и о его выступлении на вокальном шоу не знает никто. В будни он работает на государственной работе, а с вечера пятницы и до воскресенья – живет музыкой. 54-летний мужчина решил выйти на сцену, поскольку почему-то боялся это сделать раньше в молодости. На шоу он спел знаменитую песню Валерия Меладзе "Салют, Вера", который, к слову, стал звездным судьей 2 выпуска "Поют все!". За свое выступление армянин получил 68 баллов.

Инна Олейник

38-летняя исполнительница из Киева признается, что потеряла свой шанс и время за преподаванием вокала в различных талант-шоу. А все из-за того, что после возвращения из американского "Шанса" ее песни не рассматривали всерьез в Украине, поэтому она ушла в закулисье шоу-бизнеса. Она работала на бэк-вокале у многих исполнителей, в частности у Александра Пономарева. Ее также узнали многие судьи на трибунах "Поют все!", поскольку она была их преподавательницей в определенное время. Теперь пришла и ее очередь – за свое зажигательное выступление Инна получила 81 балл, из-за чего ее соперники – дуэт "Десерт" покинули шоу с третьего кресла.

Владислав Шлыков

Играет на аккордеоне, любит петь. В свое время работал в Китае. Но всегда 41-летний мечтал о большой сцене. На сцене "Поют все!"2 выпуск он спел знаменитую песню Виктора Павлика "Ты нравишься мне", очаровав судей своим мягким тембром голоса. Владислав получил 82 балла, из-за чего Саркис Чахоян покинул шоу из-за наименьшего количества баллов на данном этапе шоу.

Андрей Рибарчук

28-летний вокалист из Черновцов уже прославился своим участием в другом вокальном шоу "Голос країни", но не смог достичь там значительных успехов. До того как он занимался музыкой, он работал банкиром, но большая сцена всегда была его самой большой мечтой. Во 2 выпуске "Поют все!"он спел известную песню группы "Бумбокс" – "Полина", подняв с кресел много судей. Они отдали ему 85 баллов, поэтому оказался на втором месте в тройке лидеров, а Инна Олейник вынуждена была покинуть шоу.

Виталий Пелехов

22-летний юный исполнитель из Киева вот-вот как сдал государственные экзамены в музыкальную академию и пришел на шоу. Недавно Виталий начал вести тикток и захотел попробовать собственные силы на проекте. На сцене он исполнил песню Ирины Билык "Снег", но не смог впечатлить судей – они дали ему всего 28 баллов, а это самый низкий показатель за последние два шоу. Парень покинул проект навсегда.

Татьяна Киселева

38-летняя преподавательница музыкальной школы Святослава Рихтера в Житомире решались приехать в Киев и осуществить свою давнюю мечту. На вокальном шоу она спела драйвовую песню AC/DC, чем подняла максимальное количество судей за все время – 95 человек! На ее выступление даже поднялась придирчивая Анастасия Приходько, которая еще не давала балла ни одному из участников. Таким образом Татьяна попала на первое место в тройке лидеров, "подвинув" с третьего кресла Владислава Шлыкова.

Василий Демчук

Юный 20-летний исполнитель из Киева называет себя местным "Эдом Шираном". Он пишет и продает песни, но также мечтает стать известным поп-исполнителем в Украине. На проекте он спел песню Тина Кароль "Нежно", чем превзошел все ожидания сотни судей. Они отдали ему 89 баллов, из-за чего Василий занял место секс-символа 2 выпуска Андрея Рыбарчука.

Алиса Воронецкая

39-летнюю преподавательницу вокала из Киева узнали много звездных судей, поскольку имели возможность с ней сотрудничать. Как и в случае с Инной Олейник, она долгое время оставалась за кулисами шоу. Во втором выпуске "Поют все!" женщина исполнила песню Константина Меладзе "Три зимы", но собрала всего 70 баллов от судей, из-за чего попрощалась с жюри. Судьи отметили, что ожидали от нее джазового исполнения, но она решила спеть очень лирическую и интимную песню.

Муаяд Абдельрахим

16-летний парень родом из Одессы. Он рассказал, что его мама является украинкой, а отец – сирийцем. Родители дали ему арабское имя из-за собственной договоренности: сыновья должны иметь имя, которое захочет отец, а дочери – какие захочет мать. На сцену шоу Муаяд вышел с песней Андрея Кузьменко "Люди, как корабли", новую аранжировку к которой создала группа "Антитела" в 2015 году. Проникновенная песня "запала в душу" всем судьям, а особенно Наталье Могилевской, которая была близкой подругой "Кузьмы". Юноша настолько поразил певцов и экспертов, что те ему поставили рекордные 100 баллов! От ярких эмоций парень не мог сдержать слез, как и все присутствующие в зале. Он стал автоматическим финалистом шоу.

Певческая дуэль

Впрочем, такой результат повлиял на баллы тройки лидеров выпуска, из-за чего Василий Демчук должен был покинуть проект. Но Наталья Могилевская как капитан судей решила, что в певческой дуэли будут соревноваться не двое участников – Николай Бобрик и Татьяна Киселева, а еще и Василий. Их баллы обнулились и они заново, согласно правилам шоу, исполнили по дополнительной песни:

Василий Демчук выбрал песню Hozier "Take Me To Church", получив 97 баллов;

выбрал песню Hozier "Take Me To Church", получив Татьяна Кисилева – Baby I'm Crazy Оли Рокбергера с 95 баллами ;

– Baby I'm Crazy Оли Рокбергера с ; Николай Бобрик – песня "Край" Николая Мозгового, заработав 54 балла.

Таким образом в финал проекта вместе с Муаядом Абдельрахимом прошел Василий Демчук!

