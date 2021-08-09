Прощание с гением: где и когда состоятся похороны Александра Ройтбурда

Большая фигура в мире украинского искусства – Александр Ройтбурд ушел из жизни 8 августа. Все близкие, друзья и любители творчества Александра Ройтбурда смогут проводить его в последний путь в родном городе художника – Одессе.

Церемония прощания с Александром Ройтбурдом состоится 11 августа, в среду, в здании Одесского художественного музея. Об этом сообщило руководство культурного заведения, где долгое время работал художник. Время прощания с художником еще не установили, однако известно, что похороны состоятся в первой половине дня.

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К слову, Одесский художественный музей будет организовывать бесплатный ночной трансфер из Киева в Одессу для всех близких друзей Александра Ройтбурда, которые желают проститься с ним. Автобус будет отправляться во вторник, 10 августа в 22:30.



Похороны Александра Ройтбурда: дата и место прощания / Фото с фейсбука музея

Что известно об Александре Ройтбурде?

Известный украинский художник Александр Ройтбурд умер утром 8 августа 2021 года. Причиной смерти выдающегося деятеля искусства стала болезнь, с которой Ройтбурд боролся много лет.

Известие о смерти Александра Ройтбурда стала шоком для художественной сферы Украины. Поэтому, чтобы почтить художника, министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко сообщил, что теперь в Одессе должны сделать музей современного искусства, как знак уважения к творчеству Ройтбурда.

Многие известные украинцы уже выразили свои соболезнования относительно потери Александра Ройтбурда. Среди них президент Владимир Зеленский, активист Сергей Стерненко и другие.

Кроме художественного искусства, Ройтбурд увлекался и искусством слова. Недавно поэт и певец Сергей Жадан сообщил, что в сентябре 2021 года поступит в продажу сборник стихов Александра Ройтбурда, к выходу которого художник не дожил буквально месяц.

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