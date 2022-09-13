В черном списке: путина не пригласили на похороны Елизаветы II

19 сентября в Лондоне пройдут похороны королевы Елизаветы II. Почтить Ее Величество приедут представители почти всех стран мира. Однако пути вместе с другими российскими чиновниками оказались в списке нежелательных гостей.

Изоляция россии становится все более заметной. В то время как мировые лидеры готовятся к поездке в Великобританию, чтобы попрощаться с легендарной королевой, путин и его сторонники будут оставаться в своей россии, потому что в цивилизованном мире им не рады.

Читайте также Несмотря на секс-скандал: принцу Эндрю разрешили одеть военную форму на похороны, а Гарри – нет

Путина не пригласили на похороны Елизаветы II

Причиной тому стала жестокая война, которую россия начала против Украины. Великобритания с первого дня поддерживает Украину, является одним из крупнейших союзников, поэтому неудивительно, что путин оказался среди тех, кого не пригласили на похороны королевы. Но россия, конечно, будет и дальше убеждать, что все хорошо и изоляции страны нет.

К главе кремля присоединился его друг – президент беларуси. Поскольку лукашенко поддерживает войну против нашей страны, то тоже изолируется миром.

Каких еще стран не будет на похоронах

Бывшая британская колония Мьянма, перешедшая после военного переворота в феврале прошлого года под управление генералов, стала третьей страной, которой не желают видеть на церемонии прощания с королевой Елизаветой II.

Иран получил от Букингемского дворца приглашение на похороны, но страна будет представлена ​​на уровне посла.

Похороны Елизаветы II: главное

19 сентября состоится церемония похорон Елизаветы II.

Около 500 высокопоставленных гостей со всего мира присоединятся к не менее 1500 другим гостям, чтобы попрощаться с Ее Величеством.

В правительстве страны говорят, что это крупнейшее международное событие, проводимое за последние десятилетия.

Елизавету II похоронят в часовне Святого Георгия, расположенной в Виндзорском замке. Там же в прошлом году похоронили ее мужа – принца Филиппа.

Больше здесь Похороны Елизаветы II: как все пройдет, когда ее увезут из Эдинбурга