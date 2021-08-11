Провести в вечность выдающегося художника Александра Ройтбурда собрались много одесситов и друзей-киевлян, для которых специально организовали трансфер из столицы. Художник прожил яркую и динамичную жизнь, написал много уникальных и неординарных картин, которые выставлялись в самых известных галереях мира, а также был одним из участников Евромайдана в Одессе.
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В последний путь Александра Ройтбурда провожают в здании Одесского художественного музея, где тот долгое время работал директором. Прощальная церемония с деятелем культуры началась в 10 часов. Похоронять мужчину на Еврейском кладбище в 13:00.
Прощание с Александром Ройтбурдом
К слову Знаменитый украинский художник: что известно об Александре Ройтбурде
Прощание с Александром Ройтбурдом: видео прямой трянсляции
Что известно о смерти выдающегося художника Александра Ройтбурда?
- Скорбную весть о смерти Александра Ройтбурда сообщил сотрудник художника Кирилл Липатов. Впоследствии сам Одесский художественный музей подтвердил, что Александр Ройтбурд ушел из жизни утром 8 августа.
- Украинские СМИ утверждают, что причиной смерти знаменитого художника стала онкология, с которой он долго боролся. Предварительно сам Ройтбурд рассказывал, что самочувствие у него ухудшилось и он плохо спит. Изменился и его внешний вид: мужчина похудел и был изможденным.
- После печальной новости об уходе в вечность Александра Ройтбурда, министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко заверил, что в честь художника откроют музей современного искусства.