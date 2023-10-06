Подросток внезапно схватил Кейт Миддлтон за талию: ее реакция стала вирусной в сети

Жена принца Уильяма посетила тренировку игроков Лиги регби. Там произошел курьезный инцидент – один подросток в шутку схватил Кейт Миддлтон за талию, чтобы пощекотать. Она испугалась, но быстро овладела эмоциями.

Миддлтон повелась по-королевски. Видео с реакцией герцогини Уэльской стало вирусным в сети, его уже просмотрели более 4 миллионов раз.

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Подросток схватил Кейт Миддлтон за талию

Кейт Миддлтон встретилась с игроками Лиги регби. Она приняла участие в тренировке команды регбистов-колясочников Англии.

Однако там произошел курьезный случай. Один из игроков подбежал к герцогине сзади и схватил ее за талию, чтобы пощекотать. Принцесса испугалась и подпрыгнула на месте, но быстро взяла себя в руки.

Увидев парня, Кейт Миддлтон рассмеялась и пожала ему руку. В то же время подросток прикрыл лицо руками. Герцогиня сказала ему что-нибудь, а после этого продолжила тренировку.

Этот момент попал на видео. В сети фанам понравилось поведение принцессы. По их словам, Кейт Миддлтон искусно сдержала эмоции под контролем.

Всю игру герцогиня улыбалась. Даже если ей было неудобно играть в регби на коляске, она этого не показала.

Курьезные инциденты с Кейт Миддлтон