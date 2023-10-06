Миддлтон повелась по-королевски. Видео с реакцией герцогини Уэльской стало вирусным в сети, его уже просмотрели более 4 миллионов раз.
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Подросток схватил Кейт Миддлтон за талию
Кейт Миддлтон встретилась с игроками Лиги регби. Она приняла участие в тренировке команды регбистов-колясочников Англии.
Однако там произошел курьезный случай. Один из игроков подбежал к герцогине сзади и схватил ее за талию, чтобы пощекотать. Принцесса испугалась и подпрыгнула на месте, но быстро взяла себя в руки.
Увидев парня, Кейт Миддлтон рассмеялась и пожала ему руку. В то же время подросток прикрыл лицо руками. Герцогиня сказала ему что-нибудь, а после этого продолжила тренировку.
Этот момент попал на видео. В сети фанам понравилось поведение принцессы. По их словам, Кейт Миддлтон искусно сдержала эмоции под контролем.
Всю игру герцогиня улыбалась. Даже если ей было неудобно играть в регби на коляске, она этого не показала.
Курьезные инциденты с Кейт Миддлтон
- Недавно Миддлтон сходила в исправительное заведение HMP High Down. На кадрах папоротника заметили у Кейт пластырь на пальцах. Вероятно, принцесса травмировалась, играя с детьми на батуте.
- Ранее Кейт Миддлтон присоединилась к тренировки по регби, но королевский фотограф пошутил, что матч больше напоминал балет. В то же время фаны увлеклись ее многогранностью.
- В мае принцесса Уэльска попала в забавный курьез во время поездки в Аберфан. Там малыш забрал у Кейт Миддлтон сумку и не захотел отдавать.
- А несколько месяцев назад принцесса Уэльская оказалась в неудобной ситуации. Кейт хотела пожать руку мусульманам. Но когда она протянула руку, лидер Иман Суфьян не ответил. Он прижал руку к сердцу и склонил голову перед Миддлтон.