Подняла на ноги весь шоу-биз, – как Ирина Билык помогла Власовой во время тяжелой болезни

В Вечер украинских хитов на "Танцах со звездами" Евгения Власова показала чувственный контемп под песню "А я плыву". Певица призналась, что Ирина Билык – одна из немногих коллег из шоу-биза, которая поддержала ее во время тяжелой болезни.

Автор хита "Ветер надежды" Евгения Власова исчезла со сцены в 2009 году. Из-за тяжелой болезни она перенесла несколько сложных операций, во время которых выживает один из десяти пациентов. По словам участницы "Танцев со звездами", в кризисной ситуации ей помогла певица Ирина Билык. Она якобы поддерживала не только морально, но и материально.

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Ирина Билык – невероятная личность в моей жизни. Когда у меня были проблемы со здоровьем, она была рядом. Она весь шоу-бизнес подняла на ноги, чтобы была какая-то помощь для меня,

– вспомнила Евгения Власова.

"Я обожаю "Танцы со звездами" за то, что я могу сказать это на всю страну. Она – любовь. Я такого теплого человека, такой большой души не встречала никогда. Ты мой пример! Я тебя обожаю и люблю", – заявила певица с главного паркета страны.

, после операции 2017 года Евгения Власова рассказала, кто из украинских звезд ее поддерживал . В этом перечне были Светлана Лобода, Виктор Павлик, Андрей Данилко. На удивление, об Ирине Билык она не вспоминала.

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