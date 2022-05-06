В поддержку защитников Мариуполя: Faine Misto проведет благотворительный фестиваль

Мужество и мощь военных отдельного отряда специального назначения "АЗОВ" поразили весь мир. Пока украинцы находятся под постоянными обстрелами россиян в Мариуполе, Faine Misto хочет провести трехдневный фестиваль и собрать деньги на их поддержку.

Фестиваль состоится 13, 14 и 15 мая в Тернополе. Все собранные средства организаторы передадут на нужды отдельного отряда специального назначения "АЗОВ", которые они поддерживают с начала войны как информационно, так и финансово.

Читайте также Мое сердце разбито, – Элтон Джон призвал организовать гуманитарный коридор для мариупольцев

На мероприятии выступят 18 украинских артистов, среди которых "Фиолет", Tember Blanche, The Unsleeping, Палиндром, Стас Королев, Mazepa, OMANA, "Млечный Путь" и другие.

Не хватит слов, чтобы выразить нашу благодарность тем, кто защищает нас, но мы делаем то, что умеем лучше всего, чтобы ускорить нашу общую победу,

– говорят организаторы.

Представители Faine Misto отмечают, что благотворительный фестиваль будут проводить не ради развлечения, а для победы и поддержания духа. Можно будет приобрести трехдневный билет или отдельно на каждый из дней, опираясь на свои предпочтения. Для тех, кто не сможет физически присутствовать на фестивале, состоится онлайн-трансляция выступлений, во время которой также будет проходить сбор средств для нужд украинских бойцов. Ссылки на трансляцию опубликуют перед началом мероприятия в соцсетях.

"Обещаем после победы вернуться к тому, чтобы дарить вам лучшие мгновения вашего лета. А пока нам всем нужно приложить максимум усилий для того, чтобы орда как можно быстрее исчезла с лица Земли", – добавили организаторы фестиваля Faine Misto.



Faine Misto проведет благотворительный фестиваль / Фото из фейсбука мероприятия

Безопасность во время мероприятия

Пользователи фейсбука обратились в комментариях по вопросу, следует ли проводить массовые мероприятия во время военных действий в Украине. В Faine Misto ответили, что событие пройдет Na ПОЧТЕ (улица Чорновола, 4, Тернополь) в бомбоубежище .

"Мероприятие проводится даже не в учреждении культуры (которым уже разрешено работать с определенными ограничениями), а в бомбоубежище, как и многие другие мероприятия на территории Украины", – ответили они.