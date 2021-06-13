Беременная жена Виктора Павлика показала подарок, который получила на 27-летие: фото

Молодая жена Виктора Павлика Екатерина Репьяхова 13 июня празднует день рождения. Ей исполняется 27 лет. Любимый подарил ей изысканные часы и роскошный букет цветов.

Екатерина уже со дня на день родит первенца. Ранее врачи прогнозировали роды именно на 13 июня, поэтому, возможно, Репьяхова и Павлик уже сегодня познакомятся с общим сыном.

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День рождения Екатерины Репьяховой

А пока что звездная жена наслаждается особенным днем, который она очень долго ждала. В инстаграм-сториз она уже успела похвастаться подарками, которые получила от родных и друзей.

Возлюбленный Екатерины на 27-летие подарил ей огромный букет невероятно красивых цветов и роскошные часы.



Подарок Репьяховой от Павлика / Скриншот инстаграм-сториз Екатерины Репьяховой



Подарок Репьяховой от Павлика / Скриншот инстаграм-сториз Екатерины Репьяховой

Праздничный образ Екатерины Репьяховой

По случаю дня рождения будущая мамочка отправилась в салон красоты на прическу и макияж. Волосы Екатерины уложили в красивые локоны и дополнили прическу стильными аксессуарами. А на лице сделали легкий праздничный макияж в нежных оттенках.

Из одежды для празднования 27-летия она выбрала длинное яркое разноцветное платье от бренда Zara. Соединила наряд с белой обувью на низкой подошве. Дополнила look маленькой голубой сумочкой.

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В публикации Екатерина призналась, что она невероятно счастлива: "У меня лучший муж, мама, друзья и жизнь. А еще меня ждет самое большое событие в жизни. Мой Михасик!". Также Репьяхова поблагодарила всех поклонников за поздравления.