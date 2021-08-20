Подарок ко Дню Независимости: Джамала и TAYANNA выпустили совместный трек "Моя Земля"

Две украинские исполнительницы Джамала и TAYANNA создали коллаборацию и презентовали новый патриотический хит под названием "Моя Земля". Аудиозапись звезды выпустили 22 августа, а в День Независимости следует ожидать видеоклип, который артистки снимали в украинских Карпатах и на Ровненщине.

Такое сотрудничество стало первым для обеих исполнительниц и, по мнению фанатов, получилось очень успешным. Как рассказала Джамала в сети, песня "Моя Земля" – это подарок украинцам, посвященный 30-й годовщине Независимости Украины.

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Встречайте, нашу с TAYANNA первую коллаборацию и песню о лучшем месте на Земле... Это рассказ о местах силы и музыкальное путешествие от края и до края нашей невероятной красивой страны. Это наше нежное признание в любви,

– отметила Джамала.

Зато TAYANNA в своем инстаграме подчеркнула, что Джамала чудесно украсила трек и ей было честью сотрудничать с Джа.

"Для меня это первый дуэт в творческой карьере, который подарил захватывающий и вдохновляющий опыт... С первой ноты Джа зацепил смысл песни, она поняла, что в этой работе ей есть что сказать своим голосом. "Моя Земля" раскрывает нас обоих, а еще передает то ощущение безграничной любви к родной земле, которой нам хочется поделиться со слушателями накануне Праздника Независимости. Мы стремились создать вдохновляющую композицию об Украине как месте силы, колыбели невероятных талантов и уникальной, потрясающей красоты. И, кажется, нам это удалось", – прокомментировала релиз песни TAYANNA.

Джамала и TAYANNA – "Моя Земля": слушать песню онлайн

Отметим, что запись видеоклипа проходила несколько недель назад на Ровненщине и на вершинах Карпат, где певицы попадали в грозу и порывы ветра. Впрочем, это не помешало им выполнить свою работу, которая должна за несколько дней поразить всех.