Почуваємося дуже погано, – письменниця Катерина Бабкіна з чоловіком захворіли на коронавірус
Українська авторка книг Катерина Бабкіна та її чоловік "підхопили" COVID-19. Пара спочатку сподівалась, що це грип, втім, все зійшлось до коронавірусу. Наразі сім'я лікується вдома та ізолювалась на час хвороби.
Источник:фейсбук Катерини Бабкіної
Катерина Бабкіна захворіла на коронавірус
35-річна жінка розповіла, що відчула перші симптоми недуги на вихідних, коли в Україні почали масово вводити обласні центри у "червоні зони". Поки вона шукала в мережі, яких інструкцій слід дотримуватись в такому випадку, у неї піднялась температура до 38 градусів, а в чоловіка – до 40.
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Коротше, call me Your Majesty (називайте мене Ваша Величносте, – Showbiz 24), в мене корона… Так, ми почуваємося дуже погано. Тому якщо ви колись ловили себе на бажанні відправити мені промені підтримки та сили, квіти, подарунок чи їжу – то це зараз актуально. Все правда, це як дуже важкий грип. Горло, кашель, слабкість, м'язи, лімфовузли. Нам залишили запах і смак! Тому зверніть увагу – якщо в вас не пропав нюх і відчуття смаку, то не значить, що в вас не "ковід",
– наголосила Бабкіна.
Письменниця зазначила, що перебуває у двокімнатній квартирі разом з чоловіком, 4-місячною донькою Мішою, мамою, яка є в зоні ризику, та собакою. Але ізолюватись від дитини та матері не було як, оскільки недуга розвинулась миттєво.
Катерина Бабкіна захворіла на COVID-19 / Фото з фейсбуку Бабкіної
Настанови Бабкіної під час локдауну
"Вибачте, але я за локдаун. І не той бутафорський, що в нас, а повний. Завдяки першим жорстким локдаунам я, наприклад, не перехворіла цією хрінню в першому триместрі вагітності – і тепер, коли я знаю (ще не до кінця, правда), як мій організм реагує на "ковід", я розумію, що це б нічим хорошим не закінчилося", – зазначила Бабкіна.
Авторка переконана, що безпека кожного українця залежить від нього самого. Тому вона дала кілька персональних порад, як зберегти себе та свою сім'ю у період третьої хвилі коронавірусу в Україні:
- "Ви НЕ В ІЗОЛЯЦІЇ під час локдауну, якщо барчики і кінотеатри закрили. Ви БУДЕТЕ в ізоляції, якщо захворієте і не хочете нікого вбити. До вас взагалі ніхто не прийде і ви нікуди не вийдете, навіть в парк, бо можете вбити когось в ліфті.
- Якщо ви сумніваєтеся, чи ваш бізнес чи мистецький проєкт переживе локдаун, подумайте, чи переживе він, якщо ви і ключові дійові особи випадуть з працездатності на 14 днів? На місяць? На кілька місяців відновлення після важкої форми? А якщо так само зляже вся цільова аудиторія?
- Якщо ви переживаєте за "кукуху" під час локдануну без концертів і кафе, то зважте, чи витримає ваша "кукуха" ВСЕОХОПНИЙ ХРОНІЧНИЙ БЛЯХА УЖАС за малих дітей і старих батьків, за людей, які вимушено з вами контактували й зрештою за себе любимих при достатній кількості інформації про стан нашої медицини.
- Якщо в локдаун постраждають ваші заробітки, прикиньте, як вони постраждають, якщо ви захворієте і два тижні пролежите пластом. Або більше? Ніхто точно не знає.
- Якщо ви уже хворіли, подумайте про те, що це не означає, що ви не захворієте ще раз, і що другий раз не буде складніший.
- Якщо ви зараз такі ж, як я, тримайтеся, будь ласка. Передбачте все, що можна, і ляжте і лежіть. Читайте, пийте, записуйте веселі сторіз, якщо можете – працюйте, якщо можете, пишіть, якщо в вас нема немовлятка – спіть. Старайтеся не боятися, бо страх ні в чому не на користь. Робіть що мусите, бо життя, я сподіваюся, не закінчиться навіть від хвороби. І воно ТОЧНО не закінчиться через локдаун".
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