Почти отказалась от карьеры певицы: Ирина Федишин должна была выйти замуж за священника

Украинская певица Ирина Федишин впервые призналась, что должна была выйти замуж за священника. Так, звезда начала встречаться с будущим мужем Виталием Човныком тогда, когда он планировал ехать в Ватикан.

Известная украинская артистка Ирина Федишин поделилась откровенным признанием о личной жизни. Она призналась, что стала встречаться с мужчиной, который планировал стать священником.

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Ирина Федишин должна была выйти замуж за священника

Исполнительница рассказала, что начала отношения, когда любимый должен был ехать в Ватикан на учебу. У него дома устроили приём.

"Собрались все священники, я тогда приехала на праздник. Я помню до сих пор, как они меня пугали: "Ира, а мы знаем, что ты поешь. А ты что, хочешь выйти замуж за Виталика? Он будет священником, а ты знаешь, а ему дадут приход в каком-нибудь селе. А ты поедешь, а там может быть какая-то печка, какая-нибудь сажа и что-то надо будет делать. Ты будешь это делать?". Я говорю: "Да буду", – вспомнила Ирина Федишин.

Звезда готова была пожертвовать музыкальной карьерой и мечтами ради любви. Она была готова стать супругой священника. Оказалось, что речь идет о Виталии Човныке – ее нынешнем муже. Он в какой-то момент решил, что священником не будет.

Он говорит: "Ты знаешь, я не хочу тебя здесь оставлять. Если я вернусь из Ватикана, а вдруг тебя уже кто-нибудь заберет",

– объяснил Виталий.

Ирина Федишин с мужем / Фото из инстаграма звезды

Ирина Федишин также рассказывала, как произошло знакомство с Виталием. По словам певицы, мужчина увидел ее на одном из мероприятий, где она выступала. Човнык настойчиво добивался внимания Ирины, а через несколько месяцев предложил пожениться.

Теперь Виталий Човнык не только 15 лет состоит в браке со звездной женой, но и является ее продюсером. После того как он решил не идти в священники, устроил с Федишин ее первый гастрольный тур.