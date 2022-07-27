"Это был пример для людей": Лазановский объяснил, почему работал в магазине в начале войны

Полтора месяца войны победитель "Голоса страны" Сергей Лазановский работал в магазине. Но потом вернулся к творчеству, чтобы бороться на информационном фронте.

Украинский певец Сергей Лазановский проработал полтора месяца в мясном магазине, не стесняясь этого. Он рассказал 24 канала, почему принял такое решение.

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Почему победитель "Голоса" работал в магазине

Сергей Лазановский рассказал, что когда началось полномасштабное вторжение, ему показалось, что творчество теперь никому не нужно.

Тогда пришлось принять решение. Не хотелось сидеть у родителей на шее, поэтому решил – я займусь другой деятельностью и покажу людям, что можно изменить свою профессию, сферу деятельности на определенный срок, чтобы обеспечить свою семью, кто ее имеет,

– поделился артист.

"Собственно, это был такой пример еще и для людей, и многие действительно решились изменить свою деятельность, и писали слова благодарности: спасибо, Вы нас мотивировали, сейчас мы занимаемся другим делом, но нам это нравится".

После полутора месяцев Сергей уволился, потому что решил искать другие способы помогать ВСУ. Он вернулся к творческой деятельности.

Все же мне хотелось быть более полезным для наших ВСУ, и когда я давал уличные концерты, понял, что могу помочь в разы больше. Плюс я вернулся к своему творчеству – людям действительно это нужно. Потому что, что бы то ни было, музыкальная и творческая оборона тоже чрезвычайно важны для нашей страны.

Интервью с Сергеем Лазановским: смотрите видео онлайн

Новая песня Сергея Лазановского

После работы в магазине победитель вокального шоу начал борьбу на музыкальном фронте и занялся созданием новой украинской музыки.

"Меня возмутил тот факт, что в топ-чартах опять же мы увидели российских исполнителей – то, чего уже сейчас не может быть. В конце концов, молодежь должна творить новое будущее. Подростки должны творить новое будущее. Поэтому в голове появилась такая идея, чтобы вместе с начинающей артисткой Дарикой записать совместную коллаборацию – песню "За світ встали козаченьки" – известная для всех".

Немножечко изменить ее формат и вышла у нас песня "Сила козака". Я считаю, что когда дети следят за трендами – это круто. Но когда дети дают эти тренды, они начинают их – это в разы лучше, – поделился Лазановский

Сергей Лазановский и DARIKA – "Сила козака": смотрите видео онлайн