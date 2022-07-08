Мечтали об этом давно, – Cloudless об изменении названия группы на Cloudless Orchestra

Участники Нацотбора на Евровидение-2022 группа Cloudless недавно объявила об изменении названия коллектива. Теперь это Cloudless Orchestra.

Эксклюзивно для 24 канала основатель группы Антон Панфилов прокомментировал такое решение, поскольку сейчас Cloudless сравнивают с Kalush Orchestra.

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Почему Cloudless изменили название группы

Антон заметил, что в Kalush коллективы назывались оркестрами еще 20 лет назад. И в этом вопросе важно понимать исторический контекст музыки.

Есть Hidden Orchestra, The Cinematic Orchestra, Manchester Orchestra, Submotion Orchestra, которые нас невероятно вдохновляют. Эта концепция развязывает руки музыкантам и дает новые возможности, о которых мы давно мечтали.

– поделился Панфилов.

"Я понимаю, что люди воспринимают ситуацию в контексте с Kalush Orchestra. Я мечтал о нашей трансформации еще несколько лет назад. Для нас это не "соблюдение трендов и копирование победителя", а следование своим целям, совпавшим с другими обстоятельствами. Считаю, что не время заниматься музыкальным маркетингом, объяснять эти изменения, когда ежедневно война уносит жизни украинцев, разрушает экономику и уже разрушила музыкальную индустрию".

Cloudless Orchestra думали, что изменение названия группы в контексте войны будет незаметным, потому что сейчас деятельность коллектива только благотворительна.

Какая разница, как ты называешься, если аккумулируешь донаты для страны? Да и мы не "Океан Эльзы", но новость заинтересовала аудиторию,

– отметил Антон.

Сейчас коллектив находится на благотворительных гастролях в Европе, где собирает средства в поддержку Украины. Антон рассказал, что такая трансформация очень положительно воспринимается там. Европейцы душевно принимают украинских артистов: "Мы здесь, чтобы делать музыку и дела. Время расставит все на свои места. Нам очень нравится это перевоплощение, перерождение концепции группы и обновление названия. Ведь Cloudless никуда не делся, Cloudless обновляется и развивается. Сейчас займемся приближением победы Украины".

Cloudless и Евровидение-2022

Группа была одним из финалистов Нацотбора на Евровидение-2022. Тогда музыканты исполняли свою композицию All be alright, однако возникла техническая неисправность, несколько испортившая шоу – финалистам несколько раз выключался звук. Согласно правилам, у коллектива была возможность еще раз выступить перед зрителями.

В финале Cloudless получили 5 баллов и заняли седьмое место.

Cloudless – All be alright: смотрите видео онлайн