Победительница "Холостяка" Анна Богдан поделилась, что было самым трудным на шоу

На пути к победе на проекте "Холостяк" 11 сезон Анна Богдан прошла через много трудностей. Девушка призналась, что сложнее всего было осознавать, что за ней постоянно наблюдают.
Победительница романтического шоу "Холостяк-11" Анна Богдан и главный герой проекта Михаил Заливако после выпуска пост-шоу могут больше не скрывать отношения и вместе появляться на публике. К тому же паре не надо больше находиться под прицелом камер.
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Что на шоу было самым сложным
Избранница Заливако Анна Богдан поделилась, что самым трудным оказалось как раз постоянно находиться под наблюдением камер.
У меня не было такого опыта, когда за тобой постоянно наблюдают. Особенно трудно было первые три недели. Потом я пыталась отключаться и не думать об этом. Хотелось только наслаждаться общением с Мишей,
– рассказала участница проекта.
Анна призналась, что чувствовала себя очень непривычно после финала, когда все камеры выключились. Влюбленная пара наконец почувствовала себя свободной.
"Не верилось, что мы с Мишей вдвоем, никто за нами не наблюдает, можем делать, что хотим. Это такое забытое ощущение полной свободы", – добавила Богдан.
Финал и жизнь после "Холостяка-11"
- В последнем выпуске шоу "Холостяк" Михаил Заливако признался в любви Анне Богдан. Она стала победительницей проекта.
- Впоследствии стало известно, что пара осталась вместе после завершения шоу. Они скрывали отношения более 2,5 месяцев.
- 29 мая, впервые после выключения камер, Анна и Михаил появились на публике. Влюбленные посетили вечеринку.
- Пара также призналась, что друг друга не называют по имени. И в телефоне любимого Анна подписана как Перчик, а он у нее – Мишка.