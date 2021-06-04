Победительница "Холостяка" Анна Богдан поделилась, что было самым трудным на шоу

На пути к победе на проекте "Холостяк" 11 сезон Анна Богдан прошла через много трудностей. Девушка призналась, что сложнее всего было осознавать, что за ней постоянно наблюдают.

Победительница романтического шоу "Холостяк-11" Анна Богдан и главный герой проекта Михаил Заливако после выпуска пост-шоу могут больше не скрывать отношения и вместе появляться на публике. К тому же паре не надо больше находиться под прицелом камер.

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Что на шоу было самым сложным

Избранница Заливако Анна Богдан поделилась, что самым трудным оказалось как раз постоянно находиться под наблюдением камер.

У меня не было такого опыта, когда за тобой постоянно наблюдают. Особенно трудно было первые три недели. Потом я пыталась отключаться и не думать об этом. Хотелось только наслаждаться общением с Мишей,

– рассказала участница проекта.

Анна призналась, что чувствовала себя очень непривычно после финала, когда все камеры выключились. Влюбленная пара наконец почувствовала себя свободной.

"Не верилось, что мы с Мишей вдвоем, никто за нами не наблюдает, можем делать, что хотим. Это такое забытое ощущение полной свободы", – добавила Богдан.

Финал и жизнь после "Холостяка-11"