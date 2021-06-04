Победительница "Холостяка-11" Анна показала новую прическу: фото

После выхода в эфир пост-шоу "Холостяк" победительница Анна часто появляется на публике как сама, так и с Михаилом Заливакой. Девушка опубликовала фото из салона красоты, из которого вышла с новой прической.

Многотысячная зрительская аудитория 11 сезона реалити-шоу "Холостяк" привыкла видеть Анну Богдан с милыми кудряшками. Однако девушка решилась несколько изменить имидж и вернуть прямые волосы. Новую прическу избраннице Михаила Заливако сделали в салоне, подкрутив кончики.

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Образ победительницы "Холостяка" Анны

Если на проекте девушка появлялась в роскошных аутфитах или нарядах длины мини, то в реальной жизни выбирает комфортные повседневные образы. В салоне красоты она позировала в ярком гольфе мандаринового цвета, который подчеркнул хрупкую фигуру, и светлых обтягивающих джинсах.

Мастера сделали Анне Богдан не только новую прическу и фантастическую укладку, но и легкий дневной макияж. Перед камерой победительница "Холостяка" откинула голову назад и улыбалась.

Анна Богдан с новой прической / Фото с инстаграма победительницы "Холостяка"