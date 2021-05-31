Победитель "Голоса страны-10" Роман Сасанчин женится

31 мая 2021 , 09:30
Читати новину українською

Источник:

инстаграм невесты Иванны

Певец Роман Сасанчин сделал предложение любимой девушке Иванне. Счастливая невеста поделилась радостной новостью с публикой и показала изысканное кольцо.

Роман Сасанчин ошеломил поклонников новостью. Он сделал предложение любимой девушке Иванне, с которой познакомился в 2020 году.

Интересно Виктор Павлик и его молодая беременная жена отпраздновали первую годовщину свадьбы: фото пары

Роман Сасанчин женится

Иванна обнародовала в инстаграм-сториз фото роскошных роз и показала изысканное кольцо на безымянном пальце. Девушка отметила Романа Сасанчина и поделилась, что согласилась выйти за него замуж.

Это было не инстаграмно, я умею испортить сюрприз сама себе. Да!
– прокомментировала событие Иванна.


Роман Сасанчин женится / Скриншот инстаграм-сториз невесты

Отношения Романа и Иванны

  • 19-летний исполнитель познакомился с будущей невестой в 2020 году.
  • Иванна на 4 года старше Романа. Они впервые встретились в компании общих друзей.
  • Уже через несколько месяцев после знакомства влюбленные стали жить вместе в столичной квартире, которую Сасанчин выиграл на "Голосе страны".
  • В социальных сетях Роман и Иванна часто делятся общими романтическими фотографиями.
Автор: Христина Кобак