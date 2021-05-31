Победитель "Голоса страны-10" Роман Сасанчин женится

Певец Роман Сасанчин сделал предложение любимой девушке Иванне. Счастливая невеста поделилась радостной новостью с публикой и показала изысканное кольцо.
Роман Сасанчин ошеломил поклонников новостью. Он сделал предложение любимой девушке Иванне, с которой познакомился в 2020 году.
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Роман Сасанчин женится
Иванна обнародовала в инстаграм-сториз фото роскошных роз и показала изысканное кольцо на безымянном пальце. Девушка отметила Романа Сасанчина и поделилась, что согласилась выйти за него замуж.
Это было не инстаграмно, я умею испортить сюрприз сама себе. Да!
– прокомментировала событие Иванна.
Роман Сасанчин женится / Скриншот инстаграм-сториз невесты
Отношения Романа и Иванны
- 19-летний исполнитель познакомился с будущей невестой в 2020 году.
- Иванна на 4 года старше Романа. Они впервые встретились в компании общих друзей.
- Уже через несколько месяцев после знакомства влюбленные стали жить вместе в столичной квартире, которую Сасанчин выиграл на "Голосе страны".
- В социальных сетях Роман и Иванна часто делятся общими романтическими фотографиями.