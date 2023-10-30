Победитель 13 сезона "Голоса страны" – Михаил Панчишин

В воскресенье, 29 октября, в Варшаве отгремел финал 13 сезона вокального шоу "Голос страны". Впервые за всю историю украинской версии проекта съемки происходили за границей. В этом особом сезоне победил Михаил Панчишин из команды Артема Пивоварова.

В общем, в финале за победу в шоу соревновались 8 участников, которые в прямом эфире стремились доказать, что достойны звания "Голоса страны". Больше финалистов было в командах Нади Дорофеевой и Юлии Саниной.

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Михаил Панчишин стал победителем "Голоса страны-13"

По результатам зрительского голосования до суперфинала дошли двое наших защитников – Юрий Городецкий из команды Нади Дорофеевой и Михаил Панчишин из команды Артема Пивоварова.

В этом этапе они исполнили песни, которыми покорили тренеров и зрителей на "слепых прослушиваниях":

Михаил умилил авторским треком "Неизвестный солдат";

Юрий тронул безупречным исполнением композиции "Киев мой".

Согласно результатам зрительского голосования, победу в 13 сезоне вокального шоу одержал Михаил Панчишин.

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Работа над новым сезоном "Голоса" началась еще в марте. Тогда стало известно, что для безопасности съемки будут проходить в Варшаве .

. В этом году команда организаторов порадовала зрителей новым составом звездных тренеров. На "слепых прослушиваниях" команды набирали : лидер The Hardkiss Юлия Санина, продюсер Иван Клименко, певица Надя Дорофеева и народный любимец Артем Пивоваров.

: лидер The Hardkiss Юлия Санина, продюсер Иван Клименко, певица Надя Дорофеева и народный любимец Артем Пивоваров. Премьера 13 сезона состоялась 3 сентября . В течение нескольких недель 60 разножанровых вокалистов удивляли тренеров и зрительный зал своими голосами.

. В течение нескольких недель 60 разножанровых вокалистов удивляли тренеров и зрительный зал своими голосами. Среди участников были и наши защитники, которые чувственными выступлениями доводили до слез не только тренеров и зрителей в зале, но и миллионы телезрителей.

В этом году несколько изменили правила выбора финалистов. Во время эфира тренер бросал вызов другому тренеру, выставляя своего участника звездный наставник должен был принять вызов и пригласить на сцену вокалиста из своей команды. На сцене участники поочередно пели подготовленные песни, а победителя "кроссбатла" выбирали зрители в зале путем голосования в приложении.

Все средства, собранные в прямом эфире в рамках SMS-голосования, будут направлены на закупку лазера от ожоговых рубцов для Национального реабилитационного центра "Несокрушимые". В этом центре находятся на лечении дети, пострадавшие из-за полномасштабной войны России против Украины и получившие серьезные ожоги.