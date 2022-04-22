Писали, что из-за таких, как я, Путин начал войну – Инна Мирошниченко о хейте и языке

Жена украинского телеведущего Тимура Мирошниченко Инна поделилась, что сейчас находится в эмиграции с детьми в Германии, но и получает обидные комментарии в соцсетях. Ей донимали за то, что она родом из Донецка и что она не говорит на украинском языке.

На время войны Инна Мирошниченко остановила свой инстаграмм-блог для заработка, а только для информационной цели. Также она перешла на украинский язык, но на это были свои причины – пользователи инстаграммы каждый раз ей писали, что такие как она якобы виноваты в войне.

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С одной стороны, я их понимаю. Им болит и они не знают, куда девать боль. У меня был языковой вопрос и то, что я из Донецка (ей писали на такие темы – Showbiz 24). Люди писали, что из-за таких как я Путин напал на Украину и что мне с этим жить. Почему? Я не понемаю,

– сказала Инна.

Она понимает, что можно было бы на это закрыть глаза и не смотреть на образы в комментариях и "директи", но часто ищет в сообщениях контакты, разные просьбы людей, и ей все равно приходится открывать эти сообщения и видеть ругательные образы.

"Сейчас те хейтеры, которые писали, что речь имеет значение… Язык действительно имеет значение. Но сейчас Россия столько сделала для того, чтобы мы возродили все украинское, начали петь народные песни, интересоваться собственной историей! Сейчас даже наши родители, которые всю жизнь разговаривали на русском языке, тоже переходят на украинский. И не для того, чтобы показать, что они не уважают русский, а чтобы показать Украине, что уважают украинский язык", – добавила женщина.

Относительно детей, которых воспитывает она с Тимуром, дети тоже общаются в детском саду и с нянями на украинском языке. Поэтому пока они с Инной в эмиграции, она еще ради них переходит на украинский, чтобы у них не возникало дисбаланса.



Тимур Мирошниченко с детьми и женой Инной / Фото из инстаграма ведущей