Pink Floyd с вокалом Хлывнюка возглавили топ 100 самых скачиваемых синглов в Великобритании

Группа Pink Floyd выпустила трек Hey Hey Rise Up, в основе которого звучит гимн сечевых стрелков "Ой у лузі червона калина" в исполнении лидера "Бумбокса" Андрея Хливнюка. Песня возглавила чарт самых скачиваемых синглов в Великобритании.

Pink Floyd поддержали Украину, выпустив первый трек за 28 лет. Музыканты не могли оставаться в стороне от той беды, которую сейчас переживает наш народ.

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По состоянию на середину апреля композиция Hey Hey Rise Up возглавила чарт синглов Великобритании Official Singles Download Chart Top 100. Она стала популярнее хитов Эда Ширана и Гарри Стайлса.

Все средства, которые Pink Floyd получают от прослушивания и загрузки трека, отправляются на гуманитарную помощь Украине. Музыканты переживают эту войну вместе с нами и делают все возможное, чтобы хоть немного помочь.

Спасибо всем, кто поддержал Hey Hey Rise Up. Продолжайте слушать и загружать песню – все средства идут на гуманитарную помощь

– призвали музыканты группы.

Pink Floyd – Hey Hey Rise Up: смотрите видео онлайн