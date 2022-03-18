Певица Шер готова принять дома украинских беженцев

75-летняя американская певица Шер заявила в своем твиттере, что готова принять у себя дома украинцев, вынужденных покинуть страну из-за войны. Женщина сказала, что в такой ситуации тоже хотела бы почувствовать поддержку от других.

Легендарная звезда написала, что у нее дома украинцы смогут чувствовать себя в безопасности. И ее примеру должны последовать все американцы.

К слову "Потеряли все": Леонардо Ди Каприо призвал мир помогать украинцам, пострадавшим от войны

Я хочу помочь украинским семьям, предложив им поселиться в моем доме. Здесь они будут в безопасности, и о них позаботятся. Многие известные люди сегодня должны встретить украинцев, протянув им руку с помощью,

– написала певица.

В своем твиттере звезда раньше часто "хейтила" Путина и его действия по Украине и миру. Она упоминала ядерное и биологическое оружие, которым угрожает глава Кремля, а также сравнивала его с другими политиками и диктаторами. Шер также горячо призвала США и НАТО разрешить "закрыть небо" над Украиной, чтобы там не проливались кровь украинцев.

"Я понимаю почему мы не можем дать бесполитную зону, но дроны же эффективны! Почему страны НАТО не могут отправить достаточно дронов, чтобы защитить украинцев. Путин хочет крови, украинской. НАТО и страны со всей земли должны сделать больше", – говорила женщина 2 марта.