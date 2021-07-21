С ужасом смотрела на друзей с детьми: певица ONUKA призналась, почему не хотела ставать мамой

Солистка группы ONUKA Ната Жижченко не хотела иметь детей, но неожиданно для себя забеременела в 2019 году. Она призналась, что никогда не имела материнских желаний и не стремилась продолжать род.

Фронтвумен украинской группы ONUKA Ната Жижченко очень редко дает интервью. Но в программе Маши Ефросининой она рассказала о том, почему не хотела стать мамой.

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Солистка ONUKA о нежелании иметь детей

Певица и раньше признавала, что не хочет иметь детей. Однако она все-таки незапланированно забеременела и стала мамой 14 мая 2020 года.

Я действительно не хотела детей... я не чувствовала материнских желаний. На всех друзей, у которых есть дети, я смотрела с ужасом. Мне никогда не хотелось стать мамой, нянчиться, несмотря на гены. Я всегда задумывалась над тем, какая это огромная ответственность, во-первых. Особенно в мире гаджетов,

– призналась Ната.

"Во-вторых, перенаселенность планеты. Зачем рожать ребенка, если ты не уверен, как его воспитать. Зачем рожать ребенка только потому, что так заведено? Этого я никогда не понимала", – добавила Жижченко.

Артистка рассказала, что поделилась своими мыслями с мужем и родителями. В свою очередь, они нормально восприняли ее выбор. Но через несколько недель после этого Наталья была ошарашена.

Мы были в туре в Китае. Там я уже что-то заподозрила. Я всегда очень спокойна к еде. Но там меня начало тошнить от запахов. Тогда я списывала на специфику блюд. Но мысль о беременности промелькнула. Когда мы ехали из аэропорта, я зашла в аптеку и купила сразу два теста,

– поделилась Ната Жижченко.

Солистка ONUKA призналась, что у нее чуть не случилась истерика. Но Евгений Филатов был только рад беременности любимой: "Я действительно очень испугалась. Показываю – а он был очень счастлив".

Ната даже не думала о прерывании беременности. До 6 месяца она выступала в США и Канаде, Украине, а впоследствии взяла декретный отпуск. Он удачно совпал с началом карантина. Певица вернулась к работе и записывает новые песни. Но исполнительница признает, совмещать материнство и карьеру – не так просто.

Ната Жижченко в интервью Маше Ефросининой: смотрите видео онлайн