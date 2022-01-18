"Переживала, что его просто убьют": как муж Маши Ефросининой защитил ее в Амстердаме

Украинская ведущая Маша Ефросинина рассказала о курьезном случае, произошедшем с ней и ее мужем в Амстердаме. Звезда подверглась домогательствам прямо на улице, а ее муж влез в драку, чтобы защитить.

Успешная украинская ведущая Маша Ефросинина рассказала про Новый год, запомнившемся ей лишь негативными эмоциями. Тогда она с мужем Тимуром встречала его в Амстердаме.

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Маша Ефросинина о том, как ее защитил муж

Знаменитость поделилась, что в новогоднюю ночь гуляла с мужем по улицам Амстердама, где множество людей тоже развлекались.

Но в один момент к Маше Ефросининой стали домогаться. Тимур быстро отреагировал и даже влез в драку.

Нам на встречу шла компания, наверное, 12 ребят, афроамериканцев. И один из них схватил меня за пятую точку. Мой Тимур полез в драку с этими людьми. Это одна из самых страшных сцен в моей жизни. Я ненавижу Амстердам. И я очень переживала, что его просто убьют. Но полиция была рядом,

– рассказала Маша Ефросинина.



Маша Ефросинина с мужем / Фото из инстаграма Маши Ефросининой

Отметим, что украинская певица MamaRika рассказывала о похожем случае с ней и ее подругой. К подружке артистки начали домогаться прямо в публичном месте, на что MamaRika не смогла спокойно отреагировать.

"Мне повезло, что у меня острый язык и отсекаю подобных кадров одной фразой или взглядом… Я даже влезла в драку защищая свою подругу. Все закончилось хорошо, но бывает и по-другому", – признавалась исполнительница.