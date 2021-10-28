Перед переездом в Киев: MamaRika с сыном и любимым прогулялась в Одессе
Источник:инстаграм MamaRika
Певица MamaRika вместе с мужем и сыном готовится к переезду из Одессы. Через 10 месяцев жизни у моря супруги решили вернуться в Киев. Накануне этого звездная семья прогулялась по набережной.
Исполнительница решила вернуться в столицу, поскольку там возобновлять работу над музыкальной карьерой значительно легче, чем в Одессе. Но и жить у моря за несколько месяцев она полюбила.
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MamaRika мужем и сыном уезжает из Одессы
Накануне переезда MamaRika (настоящее имя – Анастасия Кочетова) вместе с родными мужчинами прогулялась по набережной. Певица полюбила Одессу, ведь именно в этом городе она проживала один из лучших периодов жизни – беременность.
MamaRika мужем и сыном / Фото из инстаграма MamaRika
Для прогулки Анастасия выбрала атмосферный наряд. Она предстала перед камерой в светлых джинсах, черной водолазке и яркой розовой шубке в тон волос. Из обуви выбрала черные ботинки, а через плечо у Кочетовой висела черная маленькая сумочка.
Волосы звездная мамочка уложила в естественные локоны, а на лице сделала легкий, едва заметный макияж.
MamaRika / Фото из инстаграма MamaRika
Текст публикации MamaRika:
Одесса one love. Сообщение благодарности городу, который подарил нам 10 прекрасных месяцев, 7 из которых были "пузатыми". Это навсегда останется в памяти.
Здесь наш Давид вдыхал свой первый соленый воздух и увидел море. Трудно придумать лучшее место для пропитания этого периода, но время врываться.
Киев, что нового? У нас на тебя большие планы! Скучал?