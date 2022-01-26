Патриотический флешмоб: какие звезды кроме Клопотенко, Витовской присоединились к акции

В сети распространяется патриотический флешмоб, где тысячи украинцев размещают на свои аватарки изображения украинского флага. Такую инициативу подхватили и знаменитости и лидеры мнений: Евгений Клопотенко, Ирма Витовская, Марьяна Савка и другие.

Менять свои фото на временные изображения с сине-желтым флагом начали еще 24 – 25 января. Сначала акция была медленной, однако за последние сутки ее "подхватили" тысячи фейсбук-пользователей.

К слову "Самая смелая нация в мире": украинцы запустили в фейсбуке патриотический флешмоб

Объединиться перед возможной эскалацией войны России с Украиной вместе с другими украинцами решили:

Евгений Клопотенко – победитель шоу "Мастер Шеф", а также разработчик детского школьного меню в украинских школах;

Евгений Клопотенко / Фото из фейсбука мужчины

Ирма Витовская – украинская актриса кино и театра, главная героиня популярного фильма "Мои мысли тихие";

Ирма Витовская / Фото из фейсбука актрисы

Дорж Бату – автор, который родился в Монголии и долгое время проживал в Украине, сейчас работает в США в агентстве NASA;

Иллюстрация из книги Доржа Бату / Фото из фейсбука автора

Марьяна Савка – писательница, книгоиздатель и основательница "Издательства Старого Льва". Она в частности написала публикацию, где подчеркнула, что украинский флаг не только на ее аватарке, но и "вшитый в ее сердце, который содрать оттуда просто невозможно".

Марьяна Савка / Фото из фейсбука книгоиздателя

Денис Иванов – директор кинокомпании "Артхаус Трафик";

Олесь Санин – режиссер фильмов "Поводырь", "Мамай", "Довбуш".

Таким образом, украинские лидеры мнений и пользователи фейсбука стремятся напомнить друг другу, что они сильны перед российским врагом и противостоят панике, которая в последние недели наблюдается в сети. Надеемся, что к флешмобу присоединятся и другие украинские знаменитости и продемонстрируют свою проукраинскую позицию.

Вооруженные силы Украины готовы противостоять агрессии Кремля и защищать нашу землю.К тому же, международные партнеры поддерживают суверенитет, территориальную целостность Украины и готовы вводить против России новые усиленные санкции.