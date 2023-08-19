Со звездами шоу-биза: во Львове прошел фестиваль в память о Кузьме Скрябине

17 августа во Львове состоялся фестиваль "Шампанські очі" в память о Кузьме "Скрябина". В этот день Андрею должно было исполниться 55 лет.

По случаю 55-летия легендарного музыканта во Львове VINIL Concert agency и родные Кузьмы организовали фестиваль, на который пришли немало звезд. Однако не всем удалось выступить из-за воздушной тревоги, пишет 24 Канал.

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Фестиваль в память об Андрее Кузьменко

17 августа Андрей Кузьменко праздновал бы день рождения – ему должно было исполниться 55 лет. Хотя жизнь Кузьмы оборвалась 8 лет назад, его творчество до сих пор живет.

Друзья музыканта и тысячи фанатов по всей Украине помнят и любят песни Скрябина, его творчество не имеет срока действия, а его песни актуальны и трогательны до сих пор. Поэтому мы вместе с родителями Андрея положили начало фестивалю "Шампанські очі", который собрал немало звезд и фанатов Скрябина, но воздушная тревога то и дело прерывала наш концерт, и, к сожалению, выступить удалось не всем,

– поделился соучредитель VINIL Concert agency Петр Луцишин.

Удалось выступить известным украинским звездам: Ирине Билык, Арсену Мирзояну, группам Pianoбой и "Антитела", DILYA, Lizgunova, Ivan NAVI.

Не вышло выйти на сцену Михаилу Фоме и Александру Пономареву. Поэтому они спели песню "Украина победит" в бомбоубежище.

Фестиваль "Шампанські очі" / Фото Укрінформ

Какие еще концерты состоятся

19 августа в ботаническом саду в Киеве пройдет концерт "Шампанские глаза". На него приглашают организаторы VINIL Concert agency и родные Кузьмы.

20 августа одноименный концерт состоится в Летнем театре Gorsad в Одессе.